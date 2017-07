Evropská liga - Blog: Být Stramaccioni Čechem, už by byl jednou nohou ze Sparty

© sparta.cz - Andrea Stramaccioni na lavičce Sparty.

1 Líbilo se

Dnes 08:22 - Dalo se to celkem očekávat, Sparta si vzala zahraničního trenéra a ten si sestavil téměř celý nový kádr. Jenže hned první důležité utkání ukázalo, že to italský kouč nebude mít vůbec jednoduché. Kdyby byl Andrea Stramaccioni Čechem, už by měl napůl sbaleno.

Nesourodost, chaos, panika. Tři hlavní slova po porážce Sparty od Bělehradu v prvním utkání 3. předkola Evropské ligy.

Sparta hrála skutečně hrozivě a porážku si zasloužila. Andrea Stramaccioni nechal doma Václava Kadlece i Michala Kadlece a vsadil na posily. V kuloárech se navíc proslýchá, že italský kouč chce mít k dispozici co nejvíce tréninkových hřišť a na druhou kolej chce odstavit všechny mládežnické celky.

Stramaccioni má mít přehnané požadavky a údajně si proti sobě poštval mnoho trénérů mládežnických celků pražského týmu.

To už jsem ale trochu odbočil. Vraťme se ke čtvrtečnímu utkání. Sparta hrála v Bělehradu skutečně mizerně a posily se příliš neukázaly. Kaya kazil jednu rozehrávku za druhou, Mandjeck snad ani jednou nepřihrál dobře, Janka nebylo ani vidět a za gólmanem Dúbravkou jdou obě branky. I když nutno přiznat, že u obou branek výrazně chybovala i obrana.

Nemyslím si, že Sparta dokáže doma něco změnit a že nakonec postoupí. Byl bych hodně překvapen. Jisté ale je, že Andrea Stramaccioni o místo nepřijde. Pochybuji, že majitel Daniel Křetínský italského trenéra vyhodí. Pokud by ale Stramaccioni byl Čechem, měl už by napůl sbaleno.

Kam dál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz