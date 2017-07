Evropská liga - Zlepšíme se a v odvetě zabojujeme o postup, věří Štetina

© sparta.cz - Lukáš Štětina

0 Líbilo se

Dnes 12:05 - Obránce Lukáš Štetina věří, že hra fotbalistů Sparty se bude den ode dne zlepšovat a letenský celek navzdory čtvrteční prohře 0:2 v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy s Crvenou Zvezdou Bělehrad ještě zabojuje o postup.

Sparta přes léto prošla rozsáhlými změnami, když vedle italského trenéra Andrey Stramaccioniho přivedla deset nových hráčů včetně Štetiny. A první ostrý zápas pod vedením bývalého kouče Interu Milán a Panathinaikosu jí vůbec nevyšel. Ve 13. minutě potrestal zaváhání hostující obrany Boakye a po přestávce se z dálky prosadil Kanga.

"Na začátku jsme byli jako opaření a z tlaku jsme se nedokázali dostat," řekl Štetina novinářům v rozhovoru pro klubovou televizi. "U prvního gólu jsme zaspali. Nevím, jestli se někdo otočil k míči zády, už si to moc nevybavuju. Někdo se měl postavit před míč a bylo by to vyřízené," dodal.

Crvezna Zvezda celý zápas Spartu přehrávala a Pražané se budou muset podle Štetiny hodně zlepšit, aby mohli za týden v odvetě pomýšlet na postup. "Ukázali nám recept, jak se má bojovat. Jezdili do poslední minuty. My to musíme otočit a to stejné jim ukázat u nás. Každý by měl bojovat dvojnásobně co dnes," přidal slovenský stoper.

Pomoci by Spartě měl i první zápas nového ročníku české ligy s Bohemians 1905, který ji čeká v neděli. "Zase si můžeme ukázat pár věcí, co bylo špatně, zlepšit je a připravit se na odvetu. Den ode dne to bude lepší," prohlásil Štetina. "Musíme zapracovat na víc věcech. Hodně jsme ztráceli v přechodové fázi. Měli bychom zapracovat na tom, abychom dostali víc míčů do vápna na Marca (Janka). Toho bylo tam bylo málo," dodal.

Kam dál?

Redakce / ČTK