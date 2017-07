Evropská liga - Sparta v Bělehradě totálně selhala a Crvené Zvezdě podlehla 0:2, šance na postup jsou malé

© sparta.cz - Sparta ve svém prvním utkání letošní sezony EL vyhořela

Dnes 08:17 - Nová éra fotbalové Sparty pod vedením italského trenéra Andrey Stramaccioniho a s řadou zahraničních posil odstartovala porážkou. Letenský celek v dnešním úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy prohrál po brankách Richmonda Boakyeho a Guelora Kangy na hřišti Crvené Zvezdy Bělehrad 0:2. Odveta na Letné je na programu za týden.

"Věděli jsme, že změn bude hodně. Klub se rozhodl nastartovat novou éru a věděli jsme, že to nebude jednoduché," řekl na klubovém webu Stramaccioni. "Nechci ale hodnotit vše po prvním prohraném zápase, to by nemělo žádný smysl," prohlásil bývalý kouč Interu Milán nebo Panathinaikosu.

Sparta k prvnímu soutěžnímu utkání pod Stramaccioniho vedením nastoupila v základní jedenáctce se šesti z deseti letních posil. Do branky se postavil Dúbravka, do obrany Kaya se Štetinou a do útoku Janko s bývalým hráčem Crvené Zvezdy Plavšičem.

Šanci v základu dostal také záložník Mandjeck, přestože na Letnou přišel přesně před týdnem, takže nestihl jediný přípravný zápas. V útoku se nečekaně objevil i Juliš, zatímco jen mezi náhradníky se posadil kanonýr Lafata, od kterého převzal kapitánskou pásku Mareček.

Sparta v Bělehradě nepředvedla vůbec nic a od začátku byla pod tlakem. Převahu domácí využili ve 13. minutě zásluhou Boakyeho, jehož náběh po přímém kopu Sparta trestuhodně nezachytila. "Každý z hráčů věděl, co má dělat. Ale při prvním gólu vypadali, že snad spí. Vůbec nereagovali na hru. Nesmíme v takovém zápase dát soupeři takový dárek," řekl Stramaccioni.

Podobně nedůrazně bránili hosté i další standardní situaci o deset minut později, ale kapitán Crvené Zvezdy Donald v ideální pozici netrefil branku. "Byl jsem hodně nespokojený s prvními patnácti minutami, protože jsme nabídli soupeři příliš mnoho prostoru na všechno," uvedl kouč.

Do druhé půle nasadila Sparta Lafatu s Čivičem místo Juliše s Vatajeluem a hra se vyrovnala, k čemuž ale výrazně přispěla i pasivnější hra domácích, a dlouho se nic nedělo. Až v 62. minutě se k míči po přímém kopu dostal Janko, ale jeho volej z těžkého úhlu byl předem odsouzen k neúspěchu.

"Nechci hodnotit jednotlivé hráče, ale dva nebo tři hráli pod své možnosti," uvedl Stramaccioni. "Musíme na tom zapracovat a musí se to změnit. Všichni musí hrát na maximum, ale u dvou nebo třech hráčů jsem to bohužel neviděl," přidal italský trenér.

Crvena Zvezda byla mnohem nebezpečnější a hned z další akce udeřila. Za vápnem se dostal k míči Kanga a technickou střelou zhruba z 25 metrů přehodil špatně postaveného brankáře Dúbravku. Vzápětí mohlo být se Spartou ještě hůř, ale Radonjič trefil po individuální akci tyč.

Před domácí odvetou je tak Sparta ve velmi složité situaci. V minulém ročníku Evropské ligy ale letenský celek už podobnou situaci zažil a i přesto dokázal postoupit. Loni ve 4. předkole Pražané po bezbrankové remíze z Dánska prohrávali doma se Sönderjyske už 0:2, ale nakonec vyhráli 3:2 a zajistili si místo ve skupině.

Stramaccioni však i přes špatný výkon a porážku stále věří v postup. "Nesmíme v odvetě opakovat chyby, které jsme udělali v úvodním zápase. Musíme ji odehrát jinak a stále věřím, že před sparťanskými fanoušky na Letné vyhrajeme. I přes prohru zůstávám pozitivní," prohlásil.

Redakce / ČTK