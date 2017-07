Evropská liga - Fotbalisté Mladé Boleslavi budou hrát o postup do 3. předkola EL

© fkmb.cz - Fotbalisté Mladé Boleslavi

Dnes 08:05 - Fotbalisté Mladé Boleslavi budou hrát o postup do třetího předkola Evropské ligy. Po úvodním zápase se Shamrockem Rovers jsou ve výhodnější pozici, protože na hřišti soupeře vyhráli 3:2. Před domácím publikem si tak mohou dovolit s irským celkem i prohrát 0:1 či 1:2. První postup Mladé Boleslavi od roku 2014 přinese také jakákoliv výhra nebo remíza.

Generální sportovní manažer a trenér Dušan Uhrin mladší ale nechce hrát na jistotu. "Chceme doma vyhrát a získat body do koeficientu. Samozřejmě důležitější je postup, ale i tohle hraje roli," řekl na předzápasové tiskové konferenci.

Středočeši poslední tři dvojutkání v evropských pohárech nezvládli, a to s Lyonem, Strömsgodsetem a Škendijou Tetovo. Uhrin před odvetou varuje před podceněním soupeře. "Vykročili jsme dobře, první utkání jsme zvládli, ale nebylo to nic jednoduchého. Udělali jsme první krok, teď musíme přidat druhý. Musíme to doma potvrdit," uvedl.

Utkání v Mladé Boleslavi začne v 18:00 v přímém přenosu ČT sport. Hlavním rozhodčím bude Gruzínec Giorgi Kruašvili.

