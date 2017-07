Evropská liga - Mebrahtu přiblížil Mladou Boleslav k postupu v Evropské lize

© fkmb.cz - Fotbalisté Mladé Boleslavi

Dnes 11:24 - Fotbalisté Mladé Boleslavi se přiblížili postupu z 2. předkola Evropské ligy. V úvodním utkání na hřišti Shamrock Rovers v Irsku vyhráli 3:2 zásluhou dvou branek Golgola Mebrahtua a gólu Jana Chramosty. O ještě lepší výsledek se připravili v závěru, když v nastavení umožnili domácím snížit. Nadějnou výhru musejí Středočeši potvrdit v domácí odvetě, která se hraje za týden.

Mladá Boleslav v posledních dvou sezonách vypadla hned s prvním soupeřem, ovšem to vždy první duel prohrála. Tentokrát si však z Dublinu veze výsledek, který jí umožňuje v odvetě i prohrát 0:1 či 1:2 nebo jakkoli remizovat, aby prošla do dalších bojů.

Generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší tak svou obnovenou premiéru na lavičce Boleslavi začal vítězně. Jeho svěřenci přitom začali nervózně a už v první desetiminutovce dostali Rada s Přikrylem žluté karty. Tým pak navíc musel podržet brankář Diviš, který chytil Shawův pokus.

Postupně však Boleslav přece jen začala plnit roli favorita a v 35. minutě přišel vytoužený gól. Přikrylovu nahrávku zužitkoval Mebrahtu, který zaznamenal svou první trefu v evropských pohárech.

Shamrocku však vyšel vstup do druhé půle a už po dvou minutách se prosadil Burke, který srovnal skóre. Nabuzení domácí hráči Boleslav zmáčkli a chtěli jít do vedení, v zakončení však byli nepřesní nebo byl proti brankář Diviš.

"V první půli jsme byli zbytečně nervózní, navíc hned v úvodu druhé půle jsme inkasovali. Začátky musíme zvládat lépe. Soupeř měl tři šance a dal dva góly, to si nemůžeme dovolit. Naše obrana nehrála úplně ideálně, to musíme zlepšit," řekl Uhrin.

Hosté se tak dostali z nejhoršího a v 63. minutě sami skórovali. Chramosta našel opět Mebrahtua a australský útočník eritrejského původu se ani podruhé nemýlil.

Diviš pak vychytal další pokusy Shamrocku včetně nebezpečné Finnovy rány. Na druhé straně mohl ještě zvýšit vedení Boleslavi Přikryl, ale tomu v radosti zabránil gólman Chencinski. Přikryl se však v 88. minutě změnil podruhé v utkání v nahrávače a připravil třetí trefu pro Chramostu.

"Jsem rád, že oba útočníci dali góly. Od toho tam jsou. Splnili to, co měli. Jen Chramosta měl trochu problémy s bráněním levé strany," hodnotil Uhrin.

Jenže Boleslav si nakonec dvoubrankové vedení do odvety neodvezla. I přes dvě taktická střídání hostů v závěru se Shamrock ještě dostal do útoku a Burke druhým zásahem odvetu zdramatizoval.

"Spokojený jsem hlavně s tím, že jsme vyhráli. A také s přechodem do útoku. Mohli jsme skórovat ještě třikrát. Škoda že se nám to nepovedlo. Čekali jsme těžké utkání, to se potvrdilo. Byl to bojovný zápas, soupeř je velice bojovný. V odvetě nás určitě čeká těžké utkání, ale půjdeme do ní s tím, že chceme vyhrát," dodal Uhrin.

