Evropská liga - Hráči United věnovali triumf v EL obětem terorismu v Manchesteru

Dnes 10:25 - Fotbalisté Manchesteru United věnovali triumf v Evropské lize obyvatelům Manchesteru a obětem pondělního děsivého teroristického útoku. "Rudí ďáblové" doufají, že středeční finálové vítězství 2:0 nad Ajaxem Amsterodam lidem alespoň částečně uleví v těžkých chvílích.

Finále ve Stockholmu se neslo v duchu uctění památky obětí sebevražedného bombového útoku po koncertě popové hvězdy Ariany Grande v Manchesteru, při kterém zemřelo 22 lidí a více než sto dalších bylo zraněno.

"Získali jsme trofej, která nám chyběla ve sbírce. Jsme šťastní a znamená pro nás hodně. Po tom, co se stalo, je krásné přivést do Manchesteru pohár. Byl to těžký týden pro všechny obyvatele města," řekl novinářům španělský záložník Juan Mata.

Hráči přiznali, že po tragédii v Manchesteru bylo obtížné soustředit se jen na fotbal. "Jít do zápasu nebylo vůbec lehké, protože jsme na to samozřejmě všichni mysleli. Ale byli jsme ještě víc odhodlaní uspět a odvést svou práci," uvedl stoper Chris Smalling.

"Museli jsme udržet koncentraci. Hráli jsme za Anglii, Manchester i lidi, kteří zemřeli. Tohle vítězství je pro ně," prohlásil autor první branky, Francouz Paul Pogba. "Fotbal pochopitelně nedokáže vrátit ztracené životy, ale vítězstvím v Evropské lize zkusíme městu dodat alespoň trochu radosti v těžkých chvílích," přidal kapitán Wayne Rooney.

Hodně emotivně mluvil i další středopolař United Ander Herrera. "Chci tuto trofej věnovat obětem. To, co se stalo, je děsivé. Chceme normální svět, kde budeme žít v míru a respektovat se," konstatoval Herrera. "Jsme jenom fotbalisté, ale máme publikum, takže chceme vidět, aby všichni společně pracovali na normálním světě. Prosím, už žádné útoky a umírání," dodal sedmadvacetiletý Španěl, který byl vyhlášen nejlepším hráčem finále.

