Evropská liga - Finále o Ligu mistrů je tady, Rudí ďáblové budou proti Ajaxu bojovat i za Zlín

Dnes 19:42 - Již zítra nás ve Stockholmu čeká finále Evropské ligy mezi Manchesterem United a Ajaxem. Pro oba týmy je toto finále velmi důležité především z toho důvodu, že vítěz postoupí přímo do skupinové fáze Ligy mistrů. A důležité je finále i pro jeden český celek, Zlín by díky úspěchu anglického klubu postoupil do základní skupiny Evropské ligy.

AFC Ajax - Manchester United

Středa, 20:45

Friends Arena, Stockholm

Zítra večer se ve Stockholmu rozhodne o tom, kdo si v příští sezóně zahraje minimálně základní skupinu Ligy mistrů. Samozřejmě jde o trofej z Evropské ligy, oba celky ale více potěší již zmíněná účast v Lize mistrů.

Ajax může Ligu mistrů hrát i bez této trofeje, neboť v Eredivisie skončil na druhé pozici a tak si zahraje minimálně předkolo. To Manchester United by v případě neúspěchu hrál opět jen Evropskou ligu.

United budou zítra bojovat sami za sebe, ale také za své město a i za český Zlín. V Manchesteru se totiž včera odehrál teroristický útok, při kterém zemřelo 22 lidí. United proto dnes zrušili předzápasovou tiskovou konferenci a zítra ve Stockholmu si oba celky uctí památku obětí minutou ticha.



Hráči Ajaxu po příletu do Stockholmu (zdroj: uefa.com)

Manchesteru United budou kromě stávajících příznivců přát i ve Zlíně. Vítěz českého poháru by totiž při triumfu Rudých ďáblů pronikl přímo do základní skupiny Evropské ligy.

Favoritem je dle bookmakerů Manchester, který v Evropské lize neprohrál už deset utkání v řadě. Zítra mu ale bude scházet několik opor. Kromě Zlatana Ibrahimoviče budou chybět i Young, Bailly, Shaw, Rojo, Young a jistý není start ani Fellainiho, který má problémy se stehenním svalem.



Hráči Manchesteru United ve Stockholmu (zdroj: uefa.com)

To Ajax, který do finále pronikl před francouzský Lyon, může počítat téměř s kompletní sestavou. Scházet budou jen Viergever a Sinkgraven.

Poslední vzájemný zápas sehrály Ajax a Manchester v roce 2012, tehdy se jednalo o šestnáctifinále Evropské ligy. V obou případech uspěly hostující týmy, z postupu se ale díky jedné brance radovali hráči anglického klubu.

Zítřejší utkání bude jako hlavní rozhodčí řídit Damir Skomina, na čarách mu bude pomáhat duo Jure Praprotnik - Robert Vukan.

Pravděpodobné sestavy:

Ajax: Onana - Veltman, De Ligt, Sánchez, Riedewald - Klaassen, Schöne, Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes

Manchester United: Romero - Valencia, Jones, Blind, Darmian - Fellaini, Herrera, Pogba - Lingard, Rashford, Mkhitaryan

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz