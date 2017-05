Evropská liga - Manchester United vs Ajax – taktická analýza před finále Evropské ligy

© skysports.com, fotbalportal.cz - United vs. Ajax

Dnes 09:42 - Už ve středu večer bude znám nový vítěz Evropské ligy. Ve finále, které se letos odehraje ve švédském Stockholmu, se utkají Manchester United a Ajax Amsterdam. Kromě trofeje půjde také o vstupenku do příštího ročníku Ligy mistrů. Jak jsou na tom oba kluby z taktického hlediska? V čem si jsou podobné a v čem se liší?

Peter Bosz, hlavní kouč Ajaxu, se bude snažit získat svou první trofej pro tento nizozemský klub. Titul se mu totiž ulovit nepodařilo. Ajax skončil v lize druhý za Feyenoordem.

To José Mourinho už delší dobu deklaruje, že Evropskou ligu bere jako prioritu. Přitom na začátku sezóny to bylo přesně naopak. Jenomže když Manchester United ztratil možnost dostat se do Champions League skrze umístění v Premier League. Priority byly přehodnoceny. Vše bylo podřízeno triumfu v Evropské lize.

Jak jsou na tom oba kluby se svými taktikami?

Ofenziva

Ajax Amsterdam během 14 zápasů v letošním ročníku Evropské ligy nastřílel 24 gólů. O jeden více než Manchester United. Obvykle hraje Ajax v rozestavení 4-3-3. Vepředu nastupují Kasper Dolberg, Bertrand Traoré, který je na hostování z Chelsea, a Amin Younes.

Kasper Dolberg překonal všechny hráče Manchesteru United, protože se mu podařilo vstřelit už 6 branek.

Justin Kluivert, odchovanec Ajaxu a syn legendy Patricka, udělal v 17 letech také už obrovský progres. Nastupuje na pravém křídle. Mohl by se objevit i ve finále.

Za Manchester United nastříleli nejvíce gólů Henrik Mchitarjan a Zlatan Ibrahimovič. Oba mají na kontě 5 přesných zásahů. Ovšem hvězdný útočník ve své domovině svůj gólový účet nerozšíří, protože je již delší dobu zraněný.

Nepřítomnost Ibrahimoviče může znamenat ústup od rozestavení 4-2-3-1, které José Mourinho preferoval. Do sestavy se pravděpodobně dostane Marcus Rashford. Dalšími variantami jsou Wayne Rooney a Anthony Martial.

Styl

Oba kluby obvykle dominují ve statistikách držení míče, ale u Manchesteru United je pravděpodobnější, že bude mít balón na kopačkách častěji. Průměrně má držení míče takřka 60 %. To Ajax 55 %.

Navzdory kritice z přílišného bránění a defenzivní taktiky má Manchester United větší procento přihrávek na útočné polovině. To u Ajaxu je to naopak.

Davinson Sanchez a Nick Vergever, stopeři Ajaxu, se budou snažit zpomalit hru. Často volí přihrávky mezi obrannou řadou. United se budou snažit rychle narušovat rozehrávku soupeře.

Ander Herrera bude chtít být velmi blízko a dělat problémy středovému duu Davy Klassen - Lasse Schöne. To Paul Pogba by měl obstarávat klíčové pasy a také vykrývat prostor uprostřed pole.

Pogba také čelí kritice. Na vlastní polovině vyprodukoval u 360 přihrávek. Více zvládl jen stoper Bailly. Ale také zaznamenal 1 035 pasů na útočné polovině, to je nejvíce ze všech hráčů Manchesteru United.

Třiadvacetiletý Francouz má také lepší defenzivní statistiky než nejlepší defenzivní záložníci v Premier League. Kromě toho také nabízí útočné výpady a přesné dlouhé pasy. Dokáže vyhrávat vzdušné souboje na útočné třetině hřiště.

Hráči Ajaxu budou muset hodně presovat Pogbu s Herrerou, aby měli šanci uspět. United by měli útočit více než Ajax. Ajax většinou hraje z hloubi pole, útočí nejčastěji po stranách.

Hráči nizozemského klubu si dovolí kličku častěji než Mourinhovi muži, ale na druhou stranu mají na koně o něco méně centrů než Rudí ďáblové.

Problémy by měl dělat především Hakim Ziyech, kterého bude s největší pravděpodobností bránit Antonio Valencia. Ziyech už poslal před bránu soupeře 78 centrů. Lasse Schöne má na kontě 24 dlouhých pasů do šestnáctky.

Ziyech je hlavním tvůrcem Ajaxu. Při cestě do finále vytvořil celkem 37 gólových šancí. Za ním je pak Traoré (25 přihrávek do šance). Oba si připsali 4 asistence. Marocký reprezentant vyprodukoval 12 střel na bránu a 2x se radoval z gólu.

Ajax hraje trpělivě, ale zároveň volí přímočarý útok. V útočné třetině hřiště zaznamenal 769 přihrávek. To Manchester United 977. Red Devils si často mohli zjednodušit hru přihrávkou na Zlatana Ibrahimoviče, ale to teď platit nebude. Na druhou stranu budou moci využít krajní obránce Valenciu a Blinda. Playmakerem by měl být Juan Mata. Otázkou je, zda nastoupí v základní sestavě Marouane Fellaini. Ten by mohl pomoci bránit vysokého Traorého. Od něj hrozí nebezpečí ze vzduchu. Dva ze svých čtyř gólů v Evropské lize vstřelil právě hlavou.

To svěřenci Josého Mourinha umí zahrozit z dálky. Vždyť v Evropské lize se prosadili hned šestkrát z pozice mimo šestnáctku. To je nejvíce ze všech týmů.

Defenziva

Viergver a Sanchez, stopeři Aajxu, své konkurenty z Manchesteru United v defenzivních statistikách předstihli - mají více bloků, vyhraných soubojů, vyhraných vzdušných soubojů, přerušení i obranných zákroků. Sedmnáctiletý obránce Matthijs de Ligt pokrývá obrovský prostor.

Sanchez je tím, který nejčastěji odvrací jakoukoliv hrozbu ze vzduchu. Bude si tak dávat pozor na Pogbu, Fellainiho nebo Smallinga. Na druhé straně se o vysokého Traorého budou starat zřejmě Smalling a Phil Jones.

José Mourinho upřednostní v brance opět Sergia Romera před Davidem de Geou. Argentinský brankář má v Evropské lize 88% úspěšnost. Andre Onana má úspěšnost 72 %.

Za 14 zápasů inkasoval Ajax Amsterdam v Evropské lize 15 gólů. Manchester United je na tom o poznání lépe. Jeho obrana byla překonána jen osmkrát.

Slabé stránky

Kromě většího počtu obdržených branek jsou hráči Ajaxu také náchylnější k chybám. Hned deset velkých individuálních chyb vedlo ke střele nebo ke gólu. To United se dopustili 4 velkých chyb.

Hlavními viníky jsou v kádru Ajaxu brankář Onana a stoper Viergever, oba se podepsali po některé inkasované góly.

Hráči Ajaxu také často faulují. Prohřešků se dopouští i útočná trojice, která se snaží svým důrazem a rychlostí přimět soupeře ke ztrátě. Ovšem někdy svou snahu přeženou. V obraně je pak největším „hříšníkem“ pravý obránce Joel Veltman.

Vypadá to, že hlavními slabinami Manchesteru United jsou neproměněné šance a také časté chycení do ofsajdu. Ačkoliv hlavním viníkem těchto slabin je Zlatan Ibrahimovič.

Švédský útočník byl v ofsajdu nachytán celkem třináctkrát, selhal v 5 jasných šancích. To je více než kterýkoliv jiný hráč v této soutěži.

Dá se předpokládat, že Ajax neudrží čisté konto. Na druhé straně bude hrozit největší nebezpečí od Ziyecha.

José Mourinho nechal odpočívat celou řadu hráčů. Obětoval šanci dostat se do TOP4 v Premier League, i když ta byla v závěru velmi malá. Soustředí se na Evropskou ligu. Vše tomu podřídil. Uvidíme, zda se mu podaří dotáhnout tuto misi do úspěšného konce. Porážka s Ajaxem by vyvolala další velkou vlnu kritiky.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz