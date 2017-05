Evropská liga - Očekávané finále je skutečností, oba zápasy ale nabídly neuvěřitelné drama

© zimbio.com - Marouane Fellaini slaví gól proti Vigu.

Včera 23:03 - Očekávané finále Evropské ligy mezi Manchesterem United a Ajaxem je realitou, v odvetách to ale bylo neuvěřitelné drama. Lyon měl nakročeno do prodloužení a Celta Vigo v samotném závěru mohla rozhodnout o svém senzačním postupu.

Manchester United 1:1 (1:0) Celta Vigo

Branky: 18. Fellaini (Rashford) - 85. Roncaglia (Bongonda)

Celta začala skvěle a už ve 4. minutě nebezpečně vypálil Aspas, Romero byl na místě. O sedm minut později na druhé straně zakončoval Rashford, střela mu ovšem vůbec nevyšla.

V 18. minutě se ale domácí dostali do vedení. Rashford parádním centrem našel Fellainiho a ten hlavou rozvlnil síť za gólmanem Álvarezem.



Marouane Fellaini slaví svou branku. (zdroj: zimbio.com)

Od tohoto momentu začali hrát hosté a několikrát byli blízko vyrovnání. Po střele Sista zasáhl Romero, lépe si nevedl ani Wass.

Další velkou šanci měl po přestávce Guidetti, ovšem minul. Na druhé straně zakončoval Fellaini, Álvarez dobře zasáhl. A poté znovu útočila Celta, Jozabed minul a stejně si počínal i Guidetti. Celta ale šla za vyrovnáním a nakonec se dočkala, pět minut před koncem základní hrací doby Bongonda nacentroval na hlavu Roncaglii a ten se postaral o velké drama.

O tři minuty později došlo ke strkanici a rozhodčí ji vyřešil vyloučením Baillyho i střelce vyrovnávací branky. Rozhodčí Hategan dal navíc Celtě velkou šanci k postupu, když nastavil šest minut.

A Celta se senzačního postupu do finále skutečně mohla dočkat. V samotném závěru se ke střele dostal Guidetti, rána mu ale vůbec nevyšla. Chybu ale udělal Beauvue, který mohl střílet v dobré pozici, místo toho poslal těžkou přihrávku na švédského útočníka.

Nakonec tedy postupuje Manchester United, doma ovšem houževnatý španělský celek neporazil.

Lyon 3:1 (2:1) Ajax

Branky:45. A. Lacazette (pen.), 45+1. A. Lacazette (Fékir), 81. Ghezzal (Rybus) - 27. Dolberg (Younes)

Když ve 27. minutě šikovným nízkým lobem překonal Lopese Kasper Dolberg, zdálo se býti rozhodnuto. Lyon se ovšem nevzdal a zadělal na pořádné drama ještě v první půli.

Ve 45. minutě De Ligt poslal k zemi Lacazetteho a sám faulovaný útočník proměnil pokutový kop. Hned po rozehrání navíc hrubě chyboval jeden z beků Ajaxu a Lacazette poslal francouzský celek do poločasového vedení.



Alexandre Lacazette poslal Lyon do poločasového vedení. (zdroj: zimbio.com)

Ve druhé půli měli velké šance Fékir a Rybus, Onanu ale předvedl dobré zásahy. Ajax poté mohl definitivně rozhodnout, hosté byli ovšem zbrklí a zadělali si na problémy.

V 81. minutě tak s pomocí teče De Ligta propálil Onanua střídající Ghezzal a hned vzápětí musel opustit hřiště po druhé žluté kartě hostující bek Viergever.

Lyon toho mohl využít a poslat duel do prodloužení, Cornet ale ve vyložené šanci selhal a těsně minul levou tyč hostující branky. Ajax tak jasně prohrál, i on ale slaví postup do finále a za dva týdny ve Stockholmu vyzve Manchester United.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz