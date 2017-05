Evropská liga - Nejdůležitější zápas klubové historie. Tak Mourinho označil zápas s Celtou Vigo

© fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 10:16 - Jednotlivé zápasy Manchesteru United byly v této sezony mnohdy rozpačité a nepřesvědčivé. Rudí ďáblové přesto mohou završit sezonu se třemi trofejemi - ke Community Shield a Anglickému ligovému poháru může přibýt opanování Evropské ligy. Tenké hranice mezi úspěchem a neúspěchem v této sezoně si je vědom i manažer José Mourinho.

V Premier League jsou Red Devils až šestí, a to hlavně kvůli čtrnácti remízám. I přes letní posilování nebyli United gólovou mašinou - v lize nastříleli pouze jednapadesát branek, což je o dvacet čtyři góly méně než u první Chelsea a o jeden méně než u jedenáctého Brounemouthu. I tak se Manchester United probojoval do finále Anglického ligového poháru, ve kterém porazil Southampton 3:2. Úspěšně Manchester proplul i do semifinále Evropské ligy, ve kterém po prvním zápase vede na španělskou Celtou Vigo 1:0.

„Pro Celtu je to, podle týmového vyjádření, největší zápas klubové historie. Já cítím, že i pro Manchester je to nejdůležitější zápas historie. Nezáleží, jak velké zápasy sehrál Manchester v minulosti, důležitá je přítomnost,“ vyjádřil se o semifinálovém zápase Evropské ligy Mourinho.

„Nemyslím si, že Celta sní o vítězství v tomto zápase a postupu do finále víc než my,“ doplnil manažer Manchesteru, který s Evropskou ligou, potažmo Pohárem UEFA nemá příliš zkušeností. V minulých dekádách byli United zvyklí na vyřazovací části Ligy mistrů, když už Red Devils „spadli“ do Evropské ligy, nevydrželi v její vyřazovací části dlouho.

V loňské sezoně vypadl Manchester hned v osmifinále, ve kterém podlehl 1:3 Liverpoolu. V sezoně 2011/12 Manchester rovněž nepřešel přes osmifinále, když nestačil na Athletic Bilbao (5:3). Nepočítáme-li letošní sezonu, dostal se v Evropské lize Manchester nejdál v sezoně 1984/85, kdy postoupil do čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA. Po postupech přes maďarský Györ, nizozemské PSV Eindhoven a skotské Dundee United však Manchester ztroskotal na Videotonu, maďarském týmu, který v pozdějším finále nestačil na Real Madrid.

Svým způsobem tak bude zápas s Celtou v bohaté klubové historii Manchesteru skutečně důležitý. Velikost toho zápasu zároveň vychází z neúspěchu - místo prestižní Ligy mistrů hraje Manchester United „druhořadou“ Evropskou ligu. Pokud Manchester zvládne odvetné semifinálové utkání a postoupí do finále, je jeho nejpravděpodobnějším soupeřem Ajax Amsterodam, který v prvním zápase porazil Olympique Lyon 4:1.

Ondřej Pražák / goal.com