Evropská liga - Ajax si jede pro finále do Francie, United budou na domácím stadionu bránit svůj těsný náskok

Dnes 10:41 - Finále ve Stockholmu mezi Ajaxem a Manchesterem United? Po prvních zápasech semifinále Evropské ligy to tak vypadá. Nyní už zbývá jen postup do finále stvrdit. A zatímco Ajax musí pro postup do Francie, Manchester United bude Celtu Vigo hostit.

Olympique Lyon - AFC Ajax

Čtvrtek, 21:05

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Ajax v prvním utkání deklasoval Lyon a je jednou nohou ve finále. V Amsterdamu zvítězil 4:1, Hakim Ziyech navíc v závěru neproměnil několik jasných šancí, náskok tedy mohl být větší.



I tak by ale měl stačit. Ajax nasázel čtyři góly Lyonu a čtyřikrát se trefil i v lize proti Go Ahead. Díky domácí výhře tak oživil naděje na mistrovský titul, jelikož Feyenoord venku svůj zápas nezvládl. Kromě tohoto utkání se tak Ajax připravuje i na poslední kolo Eredivisie.

Lyon po čtyřgólovém přídělu zabral a doma si poradil s Nantes. Hvězdou utkání se stal dvougólový Maxwel Cornet, zářil i Memphis Depay, který si připsal dvě asistence. Ten ale nastoupit za Lyon nemůže.

K dispozici by měl od začátku kanonýr Alexandre Lacazette, který v prvním utkání nastoupil až z lavičky. Dokáže ale zařídit postup francouzského klubu?

Tip FotbalPortal.cz: 3:1

Manchester United - Celta Vigo

Čtvrtek, 21:05

Old Trafford, Manchester

Manchester United ve Španělsku zvítězil díky brance Marcuse Rashforda a do finále tak má poměrně blízko. Celta v Evropské lize po pěti zápasech nedokázala skórovat a je blízko vyřazení.

Ani v lize se jí nedaří, prohrála čtyřikrát za sebou a tak jsou Rudí ďáblové jasnými favority. Ani United ale za sebou nemají dobrý víkend.

Prohra s Arsenalem ukončila dlouhou neporazitelnost svěřenců manažera Josého Mourinha, který tak nyní tuší, že do Ligy mistrů vede cesta už jen přes Evropskou ligu. Po výhře ve Španělsku má Manchester nakročeno do Stockholmu.



Manchester United je favoritem i přes stále početnou marodku, na kterou se nyní přidal i Ashley Young. Nejvíce ale United postrádají Zlatana Ibrahimoviče, toho by tak měl zastoupit Anthony Martial.

Celta v utkání s Málagou o nikoho nepřišla a tak je pravděpodobné, že nastoupí ve stejné sestavě jako před týdnem.

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz