Evropská liga - Rashford rozhodl i první utkání ve Španělsku, Rudí ďáblové jsou blízko k finále

nejnepohlednější semifinále zatím v letošních pohárech. Vigo zklamalo. Mourek nepřekvapil, pro mě je to děsnej sráč a snad se mu to vymstí doma v odvetě. Plus pro United je to, že Vigo si ani neuprdlo prakticky. Na druhou stranu, Manchester dnes měl v pohodě na to, aby dal 2 i 3 goly a oni to držej... Golman už skoro zdržuje v prvním polo, no škoda mluvit. Výsledek dobrý, pohárová matematika taky super, ale tohle je bída, za to jsem Mourinha nenáviděl už v Realu.