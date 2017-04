Evropská liga - Fotbalisty Manchesteru čeká v semifinále Evropské ligy Vigo

© uefa.com - Los semifinále Evropské ligy

0 Líbilo se

Dnes 13:36 - Fotbalisty favorizovaného Manchesteru United čeká v semifinále Evropské ligy španělská Celta Vigo, která začne dvojzápas doma. Druhou dvojici tvoří Ajax Amsterodam v kádru s českým mladíkem Václavem Černým a Lyon. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

První semifinálové zápasy se odehrají 4. května, odvety jsou na programu o týden později. Finále se uskuteční 24. května ve Stockholmu.

Manchester se v Evropské lize snaží zachránit nepříliš povedenou sezonu v domácí soutěži. "Rudí ďáblové" jsou v tabulce Premier League až na pátém místě a na vedoucí Chelsea ztrácejí patnáct bodů, přičemž mají k dobru jeden zápas.

Manchester je proti desátému celku La Ligy velkým favoritem, proti španělským soupeřům se mu ale poslední dobou nedaří. Prohrál s nimi poslední čtyři souboje ve vyřazovací fázi pohárů - v letech 2009, 2011, 2012 a 2013. Celta je mezi nejlepšími čtyřmi celky Evropské ligy poprvé.

Ajax si zahraje semifinále evropských pohárů poprvé od sezony 1996/97. Dres nizozemského celku obléká devatenáctiletý Černý, ve vyřazovací fázi ale zatím neodehrál ani minutu.

Ve čtyřech předchozích vzájemných zápasech s Lyonem Ajax ani jednou neprohrál. V sezoně 2002/03 zvítězil v obou duelech skupiny Ligy mistrů a v ročníku 2011/12 skončily oba souboje bez branek.

Závěr evropských pohárů budou sledovat i české kluby. Pokud by vítězové Evropské ligy a Ligy mistrů postoupili ze svých domácích soutěží do Ligy mistrů, připadl by českému šampionovi přímý postup do hlavní fáze prestižní soutěže.

Největší naději na to, že skončí na příčkách zajišťujících účast v Lize mistrů, má ze semifinalistů Evropské ligy Ajax, který ztrácí v nizozemské lize bod na vedoucí Feyenoord Rotterdam. Manchesteru United chybí k třetímu místu v Premier League, znamenajícímu přímý postup do Ligy mistrů, šest bodů, má ale dva zápasy k dobru. Lyon a Vigo už jsou v domácích soutěžích bez šance.

Jan Preisler / ČTK