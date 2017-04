Evropská liga - Manchester United vydřel postup do semifinále až v nastavení, Brabec v Evropské lize končí, Genk vyřadilo Vigo

No tak Blind je pekelník, nechápu, co tam ještě dělá. Já nevim, jestli to nesedlo třeba, ale jak píše Eidur. Krom Pogby a Rashforda hráli všichni fakt slabej průměr. A jako odkopávat balony v prvním poločase, to je co za taktiku? Ano, jistota je jistota, ale fakt jsem čekal víc. A jak píšu vejš, nikdo neudělal práci navíc, nezastupovali se, získali balon a většinou se dopředu vydali 3 nebo 4 hráči. KDyž to alibisticky srovnám s "mym" Realem a podporou křídel Marcelem a Carvajalem, tak je to jak