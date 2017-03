Evropská liga - United uhráli v Rusku remízu, Lyon uspěl v přestřelce proti Vlkům

© skysports.com - Zlatan Ibrahimovič v utkání proti Rostovu.

Včera 23:01 - Manchester United díky brance Henrikha Mchitarjana uhrál remízu v Rostově a k postupu do čtvrtfinále má blíž. Belgické derby ovládl Genk, jenž na půdě Gentu nasázel pět branek. V přestřelce poté uspěl i Lyon, výhodnější pozici mají domácí díky brance ze druhé minuty nastavení.

FK Rostov 1:1 (0:1) Manchester United

Branky: 53. Bucharov (Kalačev) - 35. Mchitarjan (Ibrahimović)

Fotbalisté Manchesteru United v úvodním osmifinále Evropské ligy jen remizovali 1:1 na hřišti Rostova, když v soutěži inkasovali po 443 minutách.

Trenér Manchesteru United José Mourinho před zápasem kritizoval hřiště v Rostovu a zvažoval, že bude šetřit hvězdy, aby se nezranily. Nakonec ale nasadil všechny opory včetně Paula Pogby a Zlatana Ibrahimovice. Špatný povrch však přispěl k tomu, že se Manchesteru příliš nedařily kombinace.

Přesto to byl anglický celek, kdo se ujal vedení. Ibrahimovic se ve vápně uvolnil a našel Henrika Mchitarjana, který gólem oslavil návrat do sestavy po zranění.

Jenže v 53. minutě předvedl přemožitel pražské Sparty v předchozím kole svou silnou zbraň. Dlouhý pas za obranu si zpracoval Alexandr Bucharov a zařídil remízu.

"Vzhledem k podmínkám to byl dobrý výkon. Na tomhle hřišti nešlo hrát lépe. Nedalo se přihrávat. Bohužel jsme udělali jednu chybu v obraně, ale jinak to byl dobrý výkon," řekl Mourinho. "Připomnělo mi to neligové zápasy na amatérských hřištích v Portugalsku. Potěšilo mě, jak se hráči prali o každý míč, což bylo za těchto podmínek důležité. Hlavní ale je, že se nikdo nezranil," dodal.

Lyon 4:2 (1:2) AS Řím

Branky: 8. Diakhaby (Rafael), 47. Tolisso (A. Lacazette), 74. Fékir, 90+2. A. Lacazette (Valbuena) - 20. M. Salah, 33. Fazio (De Rossi)

Parádní utkání se hrálo ve Francii, do Lyonu přijel AS Řím a diváci kromě šesti branek viděli i dvacet střel mezi tři tyče!

Aktivněji začali hosté, střelu Nainggolana ale zneškodnil Lopes a do vedení tak šli domácí, v 8. minutě přímý kop z pravé strany hlavou tečoval Rafael a Diakhaby na zadní tyči už měl jednoduchou práci.

Brzy ovšem bylo srovnáno, ve 20. minutě autor první branky chyboval a pustil do brejku Mohameda Salaha, který svou příležitost bez problémů zužitkoval. AS bylo lepší a následně se zaslouženě dostalo do vedení, centr De Rossiho zužitkoval hlavou Fazio.

První půle tak patřila italskému týmu, ten ale nevěděl, co ho čeká ve druhé půli. Už dvě minuty po pauze Tolisso zakombinoval s Lacazettem a krásnou ranou k pravé tyči vyrovnal na 2:2.

Vlci mohli do vedení zásluhou Strootmana, Lopes byl na místě. Na druhé straně zasáhl Alisson proti ráně Lacazetta a poradil si i s nebezpečným pokusem Valbueny.

V 74. minutě už ale kapituloval, Nabil Fekir po třech minutách pobytu na hřišti parádně zavěsil a Lyon tak šel znovu do vedení. Přesto i v této chvíli byli v lepší pozici hosté. Jenže ve druhé minutě nastavení nádherně vypálil Lacazette a míč skončil v šibenici.

Lyon tak zvítězil 4:2 a i když dvakrát inkasoval, do odvety má lepší pozici a je tak favoritem na postup mezi osm nejlepších.

Kompletní výsledky 1. zápasů osmifinále Evropské ligy:

Kodaň - Ajax 2:1 (1. Falk, 59. Cornelius - 32. Dolberg)

Rostov - Manchester United 1:1 (53. Bucharov - 35. Mchitarjan)

APOEL Nikósie - Anderlecht 0:1 (29. Stanciu)

Celta Vigo - Krasnodar 2:1 (50. Wass, 90. Beauvue - 56. Claesson)

Schalke - Mönchengladbach 1:1 (25. Burgstaller - 15. Hofmann)

Lyon - AS Řím 4:2 (8. Diakhaby, 47. Tolisso, 74. Fekir, 90+2. Lacazette - 20. Salah, 33. Fazio)

Olympiakos - Beşiktaş 1:1 (36. Cambiasso - 53. Aboubakar)

Gent - Genk 2:5 (27. Kalu, 61. Coulibaly - 21. Malinovskyj, 33. Colley, 41. a 72. Samatta, 45. Uronen)



Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK