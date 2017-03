Evropská liga - Evropská liga pokračuje osmifinálovou částí bez českých klubů, United hrají v Rostově, čeká nás i německý boj

© zimbio.com - Sardar Azmoun se raduje z branky do sítě Bayernu Mnichov.

Dnes 10:07 - Již bez českých klubů pokračuje Evropská liga, na programu jsou první duely osmifinále. Nejzajímavějším soubojem bude bitva dvou německých klubů, Schalke a Mönchengladbachu. Hlavní favorit soutěže Manchester United poté odjíždí do Ruska, kde se utká s přemožitelem Sparty, tedy Rostovem.

FK Rostov - Manchester United

Čtvrtek, 19:00

Stadion Olimp - 2, Rostov

Přemožitel pražské Sparty se utká s hlavním favoritem na zisk titulu, Rostov v prvním utkání bude doma hostit Manchester United.

Kromě ruského soupeře budou United bojovat i s nevyhovujícím trávníkem v Rostově, který se hodně nelíbí trenérovi Josému Mourinhovi. Portugalský kouč uvažuje o tom, že kvůli povrchu bude šetřit své hvězdy, aby neriskovaly zranění.

"Nechce se mi věřit, že budeme na tomhle trávníku hrát. Jestli se tomu tedy dá říkat trávník. Teď neumím říct, kdo bude hrát. Když jsem se na to zeptal pána z UEFA, tak mi jen řekl, že hráči jsou pojištění, takže žádný problém," cituje Mourinha BBC.

"V létě se nám něco podobného stalo v Číně během přípravy, kdy jsme se s Manchesterem City domluvili, že na takovém povrchu hrát nebudeme. Tady to ale vypadá, že hrát budeme muset," dodal portugalský kouč.

United by tak mohli nastoupit se značně obměněnou sestavou, hrát by ale jistě měl Zlatan Ibrahimovič, kterého v Anglii čeká třízápasová pauza kvůli úderu loktem z utkání proti Bournemouthu.



Zlatan by dnes chybět neměl. (zdroj: zimbio.com)

Rudí ďáblové mají skvělou formu, ani Rostov si ale stěžovat nemůže. Naposledy nasázel Tomsku šest branek, po dvou gólech zaznamenali Bucharov a Azmoun. I přesto jdou do utkání jako favorité hosté. Zvyknou si na trávník a udolají ruského protivníka?

Pravděpodobné sestavy:

Rostov:

United:

Schalke 04 - Mönchengladbach

Čtvrtek, 21:05

Veltins Arena, Gelsenkirchen

Německo uvidí v rámci osmifinále Evropské ligy jeden národní souboj, proti sobě se postaví Schalke a Mönchengladbach. A i díky poslednímu vzájemnému zápasu jsou mírnými favority na postup hosté.

O víkendu totiž Gladbach na domácí půdě porazil Schalke vysoko 4:2. Jedním dechem ale připomeňme, že úvodní souboj z letošního ročníku vyšel lépe pro Schalke, které zvítězilo 4:0. Jedno je tak jisté, dnes můžeme očekávat solidní počet branek.

Postup do osmifinále měli jednodušší domácí, kteří už v prvním utkání nasázeli Soluni tři branky a odveta byla jen takovým tréninkem. To Gladbach musel předvést to nejlepší a mezi šestnáctku nejlepších se dostal po skvělém obratu proti Fiorentině.



Lars Stindl zařídil Gladbachu postup do osmifinále. (zdroj: zimbio.com)

Ve prospěch Gladbachu kromě posledního vzájemného utkání hovoří i aktuální forma. Zatímco Schalke poslední dva duely nezvládlo a v posledních pěti nevyhrálo, Gladbach zvítězil už čtyřikrát v řadě a svou formu by rád potvrdil i v Gelsenkirchenu.

Pravděpodobné sestavy:

Schalke: Fahrmann - Höwedes, Nastasić, Badstuber - Schöpf, Goretzka, Bentaleb, Kehrer - Burgstaller, Caligiuri

Gladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Hermann, Kramer, Dahoud, Johnson - Stindl, Rafael

Kompletní program 1. zápasů osmifinále Evropské ligy:

19:00

FC Kodaň - AFC Ajax

FK Rostov - Manchester United

APOEL Nikósie - RSC Anderlecht

21:05

KAA Gent - KRC Genk

Olympiakos Pireus - Beşiktaş JK

Olympique Lyon - AS Řím

Schalke 04 - Mönchengladbach

Celta Vigo - FK Krasnodar

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK