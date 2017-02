Evropská liga - Požár si cenil vyrovnání v deseti, na druhou půli chce navázat

© sparta.cz - Tomáš Požár

Dnes 11:26 - Fotbalisté Sparty jako jediný český klub dokázali postoupit do jarní části Evropské ligy, u trenéra Tomáše Požára ale převládlo zklamání z vyřazení v úvodním kole play off od Rostova. Litoval, že Pražané si dvojutkání prohráli už v prvním duelu v Rusku vysokou porážkou 0:4. Cenil si aspoň toho, že v dnešní odvetě přes oslabení dokázali srovnat na 1:1, a na výkonu v druhé půli se podle něj dá stavět.

"Toužili jsme po tom, abychom přes Rostov postoupili. Ten dvojzápas se rozhodl už v Rusku, první zápas byl jednoznačný. Dnes to pro nás bylo velmi složité. Viděl jsem na týmu, že má v přípravném období velkou touhou a chuť do práce. Bohužel nám tenhle dvojzápase nevyšel a cítíme zklamání," řekl na tiskové konferenci Požár.

Radost mu udělalo aspoň to, že Sparta za nepříznivého stavu 0:1 a v deseti hráčích bez vyloučeného Costy dokázala v závěru odvety srovnat. "Cením si toho velmi moc. Viděl jsem na hráčích v kabině o poločase, že se podporují, že to chtějí zvládnout, že mají závazek vůči domácímu publiku. A samozřejmě i dluh ze zápasu z Ruska. Slova nezůstala v kabině, druhý poločas tím, že jsme začali hrát jednodušeji, byl jiný," uvedl Požár.

Právě na výkonu z druhé půle chce do dalšího pokračování jarní sezony stavět. "První půli jsme byli velmi pomalí v přechodové fázi, hráli jsme složitě. Druhou půli jsme to chtěli změnit, chtěli jsme hrát co nejrychleji. Najednou jsme byli důraznější, živější. Druhá půle budiž obrazem toho, jak bychom chtěli pokračovat," řekl Požár.

Mrzelo ho, že Sparta opět dohrávala v deseti. V prvním utkání v Rusku byl už v úvodním dějství vyloučen Tiémoko Konaté. "Relativně dlouhou dobu se připravujeme na dvě těžká a důležitá utkání s Rostovem a pak polovinu času odehrajeme v deseti lidech. To v pořádku není. Nedokážu ještě vyhodnotit ty zákroky, neboť jsem je pořádně neviděl. Ale jestliže má hráč žlutou kartu, musí hrát jinak. Tohle by se stávat nemělo," prohlásil Požár.

Sparta se po vypadnutí z Evropské ligy nyní může naplno koncentrovat na ligu, kde je třetí. "Vloni byl program v kombinaci Evropské ligy s naší ligou velmi náročný, navíc se nám začali zraňovat hráči. Nechtěli jsme chybu opakovat, proto jsme chtěli mít tým širší. Pořád ale nemůžeme využít všechny hráče, bojujeme s tím pořád. Věřím, že už se dáme dohromady, abychom mohli hrát v největší síle," uvedl Požár. "V tomhle případě to (vypadnutí) určitě výhoda je, ale my bychom raději, kdyby tomu tak nebylo," dodal.

