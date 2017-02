Evropská liga - Sparta doma nevyhrála, po skvělém obratu postupuje Gladbach, překvapivě končí Tottenham

Co predvedla BMG to bylo fantasticke!Kdyz prohravali 0:2(celkove uz 0:3)tak jsem si rikal jak je ten fotbal nwspravedlivy,ponevadz byli mnohem aktivnejsi,ale Fiorentina strilela goly.No ale pak predvedli smrst,a fialove hrace behem chvilky uplne vymazali,ti vubec nechapali co se deje.Ucebnicovy priklad,jak se bojuje o vitezsvi,kdyz si ostatni mysli ze uz je vse ztraceno!