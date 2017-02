Evropská liga - Sparta bude hrát bez Dočkala už jen o čest, fialky čeká náročný duel s Gladbachem

© zimbio.com - Sparta v prvním utkání proti Rostovu.

Dnes 08:38 - Sparta nastoupí do odvety proti Rostovu bez svého nejlepšího hráče Bořka Dočkala a s postupem se po drtivé porážce v Rusku už nepočítá. Naopak drama se čeká v utkání Tottenhamu s Gentem a jednoduché to nebude mít ani Fiorentina, jenž doma hostí Mönchengladbach.

AC Sparta Praha - FK Rostov

Čtvrtek, 21:05

Generali Arena, Praha

Bez reálné naděje na postup i bez klíčového záložníka Bořka Dočkala půjdou Sparťané do čtvrteční odvety druhého kola Evropské ligy s Rostovem. V prvním utkání v Rusku vzal letenskému celku šanci debakl 0:4, zatímco český reprezentant bude chybět kvůli jednání o přestupu do Číny. Pro hostující celek by tak odveta měla být pouhou formalitou.



Sparta sice situaci kolem Dočkala nekomentovala, jeho odchod do klubu Che-nan Ťien-jie je však na spadnutí. Před týdnem vedení Pražanů ještě nabídku vzhledem ke sportovním ambicím odmítlo, po debaklu z Rostova ale změnilo názor. Číňané navíc nabídku zvýšili a údajně jsou připraveni zaplatit až 230 milionů korun.



Pro sparťany by to bylo citelné oslabení nejen před odvetou, ale i pro zbytek sezony. Osmadvacetiletý Dočkal je totiž se šesti asistencemi nejlepším nahrávačem Evropské ligy a stejné statistice vládne i v součtu posledních tří ročníků české nejvyšší soutěže.



Navíc kdyby z přestupu nakonec sešlo, bývalý hráč Slavie, Liberce, Konyasporu nebo Rosenborgu by se nestihl vrátit včas, aby se na duel s Rostovem stihl připravit. Chybět bude rovněž záložník Tiémoko Konaté, který byl v prvním zápase po druhé žluté kartě po pouhé půlhodině hry vyloučen.



Rostov se raduje z branky do sítě pražské Sparty. (zdroj: zimbio.com)



Na Letné proto v zázračný obrat a postup příliš nevěří. "Je to pro nás těžké, neřešitelné. Ale to je prostě fotbalový život. Někdy porazíte Southampton, Beer Ševu, Inter Milán a někdy prohrajete v Rostově a remizujete v Brně. Musíme zvednou hlavy a jít dál," prohlásil po úvodním utkání brankář Tomáš Koubek.



Sparta, která dosavadním vystoupením na evropské scéně vydělala zhruba 150 milionů korun, proto bude hrát především o čest a udržení domácí neporazitelnosti v pohárech. V probíhající sezoně na Letné čtyřikrát vyhrála a jednou remizovala. Naopak Rostov ještě venku nezvítězil. V Praze se tím však příliš stresovat nemusí, protože do osmifinále ho posune i porážka 0:3.

Pravděpodobné sestavy:

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Costa - Néstor, Sáček, Vácha, Čermák, Juliš - Lafata

Rostov: Medveděv - Mevlja, Navas, Granat - Kalačov, Noboa, Gatčan, Jerochin, Kudrjašov - Bucharov, Poloz

Fiorentina - Borussia Mönchengladbach

Čtvrtek, 21:05

Stadio Artemio Franchi, Florencie

Fiorentina sice v prvním utkání vyhrála na půdě německého soupeře parádním gólem Bernardeschiho 1:0, do odvety ale s žádnou jistotou nejde.

Hostům se totiž do sestavy vrací vynikající střelec Raffael, který letos nasázel už deset branek. Gladbach musí ve Florencii vstřelit alespoň branku a proto trenér Dieter Hecking nasadí útočnou sestavu, kromě Raffaela v útoku nastoupí i Stindl, výrazně bude toto duo podporovat další desetigólový střelec Thorgan Hazard.

Mönchengladbach po čtyřech výhrách v řadě nestačil v minulém týdnu na Fiorentinu a v lize podlehl Lipsku. Ani Fiorentina ovšem nemá formu k rozdávání.

Naposledy podlehla Rossoneri a v Itálii už se hovoří o odvolání kouče Paula Sousy. Navíc není vůbec jisté, zda nastoupí nejlepší hráč fialek Nikola Kalinič. Ten má totiž jednat o odchodu do Číny podobně jako Bořek Dočkal.

Mírným favoritem jsou v tomto utkání domácí, o postupujícím ale stále rozhodnuto není. Kdo se nakonec bude radovat z posunu mezi nejlepších šestnáct?

Pravděpodobné sestavy:

Fiorentina: Sportiello - Salcedo, Gonzalo, Astori - Tello, Vecino, Cristoforo, Olivera - Iličič, Bernardeschi - Kalinič

Gladbach: Sommer - Korb, Christensen, Verstergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Hazard, Johnson - Stindl, Raffael

Kompletní program odvetných zápasů šestnáctifinále Evropské ligy:

17:00

Osmanlispor - Olympiakos Pireus

19:00

APOEL Nikósie - Athletic Bilbao

Beşiktaş JK - Hapoel Beer-Sheva

AS Řím - Villarreal CF

Zenit Petrohrad - RSC Anderlecht

AFC Ajax - Legia Varšava

21:05

KRC Genk - Astra Giurgiu info

FC Kodaň - Ludogorec Razgrad

Tottenham Hotspur - KAA Gent

Sparta Praha - FK Rostov

ACF Fiorentina - Mönchengladbach

Olympique Lyon - AZ Alkmaar

Šachtar Doněck - Celta Vigo

