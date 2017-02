Evropská liga - Sparťané v zázrak nevěří, chtějí se hlavně omluvit fanouškům

© sparta.cz - Mario Holek

Dnes 12:28 - Fotbalisté Sparty před domácí odvetou druhého kola Evropské ligy v zázrak po debaklu 0:4 z Ruska nevěří. Ve čtvrtek na Letné se chtějí se soutěží důstojně rozloučit a omluvit se fanouškům za katastrofální výsledek z prvního utkání.

"Byl by to asi opravdu zázrak. Musíme k zápasu přistupovat reálně. První utkání se nepovedlo a výsledek je směrem k odvetě katastrofální," prohlásil trenér Tomáš Požár. "Není to nic příjemného, když soupeř přijede s takovým náskokem. Ale chceme to odehrát se ctí. Budeme se snažit to nějakým způsobem vykompenzovat našim fanoušků," přidal stoper Mario Holek.

"Jde nám hlavně o to, abychom odehráli dobrý zápas a předvedli fanouškům dobrou hru. Abychom odcházeli ze stadionu s pocitem, že jsme prožili hezký večer," uvedl Požár. "Samozřejmě nic nevzdáváme, budeme bojovat a chceme vyhrát. Rostov doma ukázal, že je velice dobře fyzicky připravený. Musíme se mu vyrovnat v agresivitě," dodal Holek.

Situaci Spartě komplikují absence Bořka Dočkala a Tiémoka Konatého. Český reprezentant jedná v Číně o přestupu, zatímco záložník z Pobřeží slonoviny nemůže nastoupit poté, co v Rostově dostal červenou kartu. "Bořek nám určitě bude chybět. Odešla kvalita dopředu a uvidíme, jak to dopadne," prohlásil Holek.

