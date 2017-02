Evropská liga - Přemotivovaný Konaté zmařil Spartě šance na postup, čtyřgólové manko se bude dotahovat jen těžko

© zimbio.com - Sardar Azmoun se raduje ze vstřelené branky.

Dnes 20:57 - Tiémoko Konaté předvedl několik dobrých akcí, ve 32. minutě ale po tvrdém faulu inkasoval druhou žlutou kartu a musel ze hry. Toho Rostov dokonale využil, navýšil tlak a nakonec zvítězil zcela jasně 4:0. Čtyřgólové manko se bude dotahovat jen velmi těžko.

FK Rostov 4:0 (3:0) AC Sparta Praha

Branky: 15. M. Mevlja, 38. Poloz (Kalačev), 40. Noboa, 68. Azmoun (Poloz)

Rostov: Medveděv - Kalačev, M. Mevlja, Navas, Granat, Kudrjašov - Noboa, Gaţcan (C), Jerochin (83. Prepeliţă) - Bucharov (67. Azmoun), Poloz (74. Děvič).

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Nhamoinesu - Vácha (80. Mario Holek) - Albiach (77. Hybš), Dočkal (C) (87. Lafata), Sáček, Konaté - Juliš.

Rostov, který se do ruské zimy vrátil ze soustředění v Turecku jen dva dny před zápasem, měl od začátku navrch. Dvakrát zahrozil Bucharov a z rohu po jeho druhé šanci otevřel skóre hlavou Mevlja. Sparta se ke slovu dostala po půlhodině, kdy Néstorova střela málem zaskočila gólmana Medveděva.

Když už to vypadalo, že letenský celek vyrovnal hru, šlápl Konaté na kotník Kalačovovi a po zbytečné druhé žluté kartě byl vyloučen. Rostov se opět dostal do tlaku a do přestávky přesilovku dvakrát využil. Ve 38. minutě se po centru Kalačova hlavou prosadil Poloz a vzápětí potrestal obrovské zmatky sparťanské obrany Noboa.

Ve druhém poločase tempo výrazně upadlo a domácí se proti rozložené Spartě bavili fotbalem. V 68. minutě přidal čtvrtou branku po povedené akci střídající Azmún, který se prosadil po minutě na hřišti, a hosty dělila jediná branka od vyrovnání nejvyšší pohárové prohry v klubové historii.

Jeden rekord ale Sparta přeci jen vyrovnala, když stejně jako v roce 1981 s Neuchatelem Xamax prohrála 0:4 a zaznamenala tak nejvyšší venkovní porážku v Poháru UEFA nebo Evropské lize. Tehdy Pražané debakl odčinili v odvetě vítězstvím 3:2. Pouze o čest budou hrát i příští týden s Rostovem doma na Letné.

Výsledky 1. zápasů šestnáctifinále Evropské ligy:

Krasnodar - Fenerbahçe 1:0 (4. Claesson)

Alkmaar - Lyon 1:4 (68. Jahanbakhsh z pen. - 26. Tousart, 45+2. a 57. Lacazette, 90+4. Ferri)

Astra - Genk 2:2 (43. Budescu, 90. Seto - 25. Castagne, 83. Trossard)

Celta Vigo - Šachtar 0:1 (27. Leščuk)

Rostov - Sparta 4:0 (15. Mevlja, 38. Poloz, 40. Noboa, 68. Azmoun)

Gent - Tottenham 1:0 (59. Perbet)

Ludogorets - Kodaň 1:2 (81. Keseru - 2. Anicet vl., 53. Toutouh)

Mönchengladbach - Fiorentina 0:1 (44. Bernardeschi)

Olympiakos - Osmanlispor 0:0



Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK