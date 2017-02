Evropská liga - Snad to bude stačit, smál se zpoždění trenér Sparty Požár

© alchetron.com - Tomáš Požár

Dnes 11:44 - Kdyby se ve čtvrtek v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy v Rostově opakovala historie, trenér fotbalistů Sparty Tomáš Požár by se nezlobil. Před rokem totiž letenský celek také odletěl do Ruska se zpožděním a nakonec z toho byla nečekaná výhra 3:0 a postup do osmifinále.

Sparťanskou cestu do Krasnodaru zkomplikovaly technické potíže a také zdlouhavá pasová kontrola. Dnes byl odlet do Rostova odložen kvůli tomu, že se jednomu z cestujících udělal špatně a musel vystoupit. "Taky nás to napadlo. Uvidíme, jestli to bude stačit," usmál se Požár v narážce na problémy provázející poslední dvě cesty Pražanů do Ruska.

Hodinové zpoždění podle Požára nijak přípravu na úvodní zápas jara nenarušilo. "Nebyl to problém před rokem a ani teď se nestalo nic tragického," prohlásil kouč.

Sparta v minulém ročníku vyřadila Krasnodar, pak si poradila s Laziem Řím a nestačila až ve čtvrtfinále na Villarreal. A podle Požára teď může letenský celek získané zkušenosti využít. "Tým se trošku obměnil, ale máme pocit, že jsme dostatečně silní. Přijeli jsme odhodlaní s tím, že chceme uspět. Jsem přesvědčen, že tento tým je připraven na to, aby zaznamenal podobný úspěch jako loni," uvedl.

Výhodou Sparty by mohlo být, že je z domova zvyklá na mrazivé počasí, které má zápas provázet. Oproti tomu Rostov se teprve v úterý vrátil ze soustředění v Turecku. "Uvidíme, zítřejší zápas nám odpoví. Máme dobré informace o programu soupeře a věděli jsme, že byli na soustředění a vrátili se včera," řekl Požár.

Trenéra Sparty nerozhodilo ani to, že Rostov se během přípravy snažil komplikovat Spartě získávání informací o soupeři. "Je to běžná praxe. Nikdo nechce odkrývat karty a chce mít trumfy v zásobě. Nebylo to nic, co by nás nebo Rostov překvapilo," přidal jednačtyřicetiletý kouč.

Jan Preisler / ČTK