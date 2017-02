Evropská liga - V Rostově čeká Spartu těžký start jara, United doma hostí St-Etienne

© zimbio.com - Bořek Dočkal v utkání proti Laziu Řím.

Dnes 10:51 - Sparta Praha vstupuje do jara velmi těžkým zápasem, v rámci šestnáctifinále Evropské ligy se představí na půdě Rostova. Manchester United do stejné fáze vstoupí domácím střetnutím se Saint-Etienne, šlágr EL se hraje ve Villarrealu, kam přijedou římští Vlci.

FK Rostov - AC Sparta Praha

Čtvrtek, 19:00

Stadio Olimp - 2, Rostov

Fotbalisté Sparty absolvují ve čtvrtek ostrý vstup do jarní části sezony. V úvodním utkání druhého kola Evropské ligy nastoupí proti FK Rostov a rádi by oživili vzpomínky na minulý ročník, kdy ve stejné fázi vyřadil jiný ruský celek FK Krasnodar a nakonec došel až do čtvrtfinále.

"Chceme s Rostovem uspět. Duel se hraje na dva zápasy, tomu přizpůsobíme taktiku. Věříme, že jsme schopni uspět, i když proti nám stojí velmi kvalitní tým s dobře organizovanou hrou," řekl sportovní manažer a trenér Tomáš Požár, kterého čeká pohárová premiéra.

V ní bude postrádat největší hvězdu týmu záložníka Tomáše Rosického. Bývalý reprezentační kapitán zatím od letního návratu na Letnou z Arsenalu odehrál kvůli vleklým potížím s achilovkou jen pár minut v lize v září proti Mladé Boleslavi. Neodletěl ani do Rostova a pokusí se připravit alespoň na odvetu.

Požár nebude moci využít ani zraněné Václava Kadlece, Martina Frýdka, Lukáše Marečka a Ondřeje Zahustela.

Rostov do vyřazovací části Evropské ligy zamířil ze třetího místa v základní skupině Ligy mistrů, kde dokázal porazit 3:2 Bayern Mnichov a odehrál dva vyrovnané zápasy s Atléticem Madrid (0:1, 1:2). Přípravu na Spartu pojal velmi vážně, když trénoval téměř v utajení.

"Ztěžovali nám to, to je pravda. Udělali maximum pro to, abychom je nemohli sledovat," uvedl Požár. "Já se jim nedivím, protože se hraje o hodně. Ale my jsme partyzáni a informace jsme si získali. Máme dostatek seriózních informací, abychom dokázali reagovat a připravit se na ten dvojzápas," dodal.

Sparta se může opřít o vydařenou přípravu, v níž ani jednou neprohrála a v osmi zápasech inkasovala pouhé dva góly. Letenští si mimo jiné dokázali poradit 2:0 s druhým celkem ruské ligy Zenitem Petrohrad, který s Rostovem remizoval 0:0 a porazil ho 3:2.

Pravděpodobné sestavy:

Rostov: Džanajev - Navas, Granat, Mevlja - Kalačev, Jerochin, Gatcan, Noboa, Kudrjašov - Poloz, Azmoun

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, M. Kadlec, Costa - Vácha, Sáček - Néstor, Dočkal, Konaté - Juliš

Manchester United - St. Etienne

Čtvrtek, 21:05

Old Trafford, Manchester

Manchester United od 29. října v Premier League neprohrál a jistě bude bojovat o příčky zajišťující Ligu mistrů. Do ní by se ovšem rád dostal přes triumf v Evropské lize.

Jako první bude muset porazit francouzské St-Etienne. United měli ve skupině rozpačitý start, když nestačili na Feyenoord. Poté ale čtyřikrát vyhráli a postup jim neunikl.

Francouzský celek je v Evropské lize už od třetího předkola a zatím přemožitele nenašel, pětkrát zvítězil a pětkrát remizoval. V Ligue 1 si taktéž nevede vůbec zle a zatím okupuje pátou pozici. Zatímco nejlepší střelec hostujícího týmu má šest branek (Robert Berič a Romain Hamouma), v Manchesteru válí nestárnoucí Zlatan Ibrahimovič.

Ten se letos trefil už dvacetkrát a na Saint-Etienne má jen dobré vzpomínky. V Ligue 1 odehrál proti tomuto celku osm střetnutí a zaznamenal deset přesných zásahů. Přidá dnes další a nakročí Rudí ďáblové k povinnému postupu do osmifinále?



Ibrovi to proti Saint-Etienne pálí. Potvrdí statistiky? (zdroj: zimbio.com)

Villarreal - AS Řím

Čtvrtek, 21:05

Estadio El Madrigal, Villarreal

Šlágr Evropské ligy se odehraje ve Villarrealu, kam na první zápas přicestuje AS Řím. Ten ve své základní skupině neprohrál a vynikající formu má i v lize, kde z posledních jedenácti duelů vyhrál devětkrát a drží se na druhé pozici.

I Villarreal odehrál základní část poměrně slušně, v posledních týdnech se ale ve Španělsku začíná trápit a v tabulce už se propadl na šestou pozici.

Hosté budou dnes opět spoléhat na střelecké schopnosti Edina Džeka, jenž nasázel už 25 branek. To španělský celek jasného střelce nemá, nejlepším kanonýrem je Nicola Sansone, který se trefil osmkrát.



AS Řím bude znovu spoléhat na Edina Džeka. (zdroj: zimbio.com)

Vzájemný zápas si tyto celky naposledy zahrály v roce 2004 v rámci poháru UEFA. V rámci osmifinále postoupil dále Villarreal, jenž doma zvítězil 2:0 a na olympijském stadionu vsítil postupující branku. Do dnešního střetnutí tak jdou jako mírní favorité hosté.

Kompletní program 1. zápasů šestnáctifinále Evropské ligy:

17:00

Krasnodar - Fenerbahce

19:00

FK Rostov - Sparta Praha

Celta Vigo - Šachtar Doněck

Ludogorec Razgrad - FC Kodaň

Olympiakos Pireus - Osmanlispor

Mönchengladbach - ACF Fiorentina

Astra Giurgiu - KRC Genk

AZ Alkmaar - Olympique Lyon

KAA Gent - Tottenham Hotspur

21:05

Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş JK

Athletic Bilbao - APOEL Nikósie

Villarreal CF - AS Řím

Manchester United - St-Étienne

RSC Anderlecht - Zenit Petrohrad

Legia Varšava - AFC Ajax

PAOK Soluň - Schalke 04

