Ostatní - Přestupové spekulace: United sleduje hvězdu Realu Madrid, Barcelona si vyhlédla obránce v Itálii, Blues už mají náhradu za Conteho

Dnes 13:52 - Přestupové okno se sice pro letošní rok již zavřelo, ale spekulace ohledně dalších přestupů, které by se mohly případně uskutečnit již během lednového okna či za rok v létě, neutichají. Zde je přehled těch nejčerstvějších, které kolovaly internetem v posledních hodinách.

Manchester United sleduje Casemira

Manažer Manchesteru United José Mourinho by rád ve svém týmu viděl klíčového záložníka Realu Madrid Brazilce Casemira. Podle informací by byl ochoten tomuto fotbalistovi nabídnout plat, který by se hodně blížil tomu, jenž pobírá na Old Trafford Paul Pogba. Jenže Casemiro zřejmě zůstane v Madridu, neboť již dříve odmítl lukrativní nabídku z Paris SG. (zdroj: Don Balon)

Real je blízko získání brazilského teenagera

Bílý balet nepřestává lovit talentované hráče v Brazílii a poté, co si zajistil služby mladíka Vinciuse, zkouší dostat pod svá křídla i hvězdu mládežnického šampionátu do 17 let Alana Souzy. Tento záložník je s klubem Palmeiras spojen smlouvou, jejíž výkupní klauzule činí 50 milionů eur. Nicméně Real doufá, že se podaří přestupovou částku stlačit dolů a přivést tak tohoto hráče do Madridu již příští léto. (zdroj: AS)

Přestoupí do Manchesteru další obránce Benficy?

Z Benficy naposledy přestupoval na Old Trafford stoper Victor Lindeloff a nyní se možná chystá další transfer na této lince. Mourinho by chtěl získat z portugalského klubu levého obránce Alexe Grimalda, který se v minulosti nedokázal prosadit do prvního týmu Barcelony. (zdroj: Metro)

Barcelona a Arsenal chtějí Andrého Silvu

Ačkoliv se 21letý portugalský útočník André Silva ještě v italské nejvyšší soutěži ve čtyřech zápasech ani jednou střelecky neprosadil, jeho slušná bilance v Evropské lize, kde nastřílel už 6 gólů (4 ve skupinové fázi, dva v předkole), vzbudila zájem dvou velkých klubů - Arsenalu a Barcelony. Oba kluby ho vidí jako dobrou volbu pro rozšíření lavičky hráčem, který by přijal roli náhradníka. (zdroj: Calciomercato)

Real Madrid má v merku Pochettina

Real Madrid určitě nemá v plánu se zbavovat prozatím úspěšného kouče Zinedina Zidaneho, nicméně kolem Francouze kolují fámy, jež ho vidí jako budoucího trenéra národního celku Les Bleus. Los Blancos proto upřeli pozornost na současného manažera Tottenhamu Mauricia Pochettina, jako potenciální náhradu ZZ. (zdroj: The Sun)

Ancelotti je favoritem na lavičku Blues

Carlo Ancelotti, jenž byl nedávno vyhozen od kormidla mnichovského Bayernu, by se mohl stát novým lodivodem londýnské Chelsea, kde by mohl nahradit Antonia Conteho. Ovšem zájem o zkušeného Itala má i Everton, West Ham nebo Leicester City. (zdroj: Express)

Koulibaly v hledáčku Barcelony

Ačkoliv byla hlavním zájemcem o služby stopera Neapole Kalidoua Koulibalyho Chelsea, podle španělských médií vzrůstá zájem i vedoucího celku španělské ligy z Barcelony. Nicméně informace uvádějí, že katalánský klub možná odradí vysoká cena hráče, která v létě činila 60 milionů eur. (zdroj: Mundo Deportivo)

Reus je sledován Arsenalem a United

Manchester United s Arsenalem podrobně sledují rekonvalescenci dortmundského Marca Reuse. Ten do hry po zranění zasáhne až v kalendářním roce 2018. Nicméně smlouva s Borussií platí jen do roku 2019 a oba kluby o tohoto hráče dlouhodobě stojí. (zdroj: Sport Bild)

Liverpool přivede izraelskou mladou hvězdu

Izraelský útočník Manor Solomon sklízí ve své domovině pochvalné ódy. V 18 letech je považován za velký talent a Liverpool by tohoto hráče chtěl přivést na Anfield Road už v lednu. Za hráče Maccabi Petah Tikva je údajně ochoten zaplatit 4,5 milionů liber. A bude se navíc modlit, aby mu hráče nevyfoukl Juventus, jenž se o Solomona rovněž zajímá. (zdroj: The Sun)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz