Dnes 18:24 - Útočník Manchesteru City Gabriel Jesus, střelec Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a nová posila Barcelony Ousmane Dembélé byli nominováni do závěrečné trojice kandidátů na ocenění italského deníku Tuttosport pro nejlepšího mladého fotbalistu roku. Cenu Golden Boy, o kterou se mohou ucházet hráči do 21 let, v minulosti získali Lionel Messi, Wayne Rooney nebo Paul Pogba.

V letošní širší nominaci na cenu Golden Boy bylo několik vážných kandidátů, kteří se mohli ucházet o nejvyšší příčky, nedostalo se tak například na útočníka Manchesteru United Marcuse Rashforda, hvězdu Dortmundu Christiana Pulišiče nebo loňského vítěze Renata Sanchese.



Do závěrečné trojice, z nichž porota vybere nejlepšího mladého hráče roku, se nakonec vešli brazilský útočník Manchesteru City Gabriel Jesus a dva mladí Francouzi Ousmane Dembélé z Barcelony a Kylian Mbappé z PSG.



Gabriel Jesus se od loňského příchodu z Palmeiras okamžitě zařadil mezi klíčové hráče Manchesteru City a v letošní sezóně již nastřílel působivých osm branek ve všech soutěžích.



Mbappé vtrhl na scénu teprve v loňské sezóně a okamžitě si podrobil Ligue 1, kde svými góly dotáhl Monako k nečekanému mistrovskému titulu a do semifinále Ligy mistrů. V létě poté přestoupil do konkurenčního Paris Saint-Germain.



Dembélé, který taktéž měnil v létě klub, když jako jeden z nejdražších hráčů historie zamířil za 97 milionů liber z Borussie Dortmund do Barcelony, má za sebou skvělou sezónu v Bundeslize, působení ve Španělsku ale pro něj začalo vážným zraněním.



Vítěz bude znám už 23. října, kdy zasedne třicetičlenná porota složená z novinářů.

