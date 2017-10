Ostatní - Čermák nakonec může po nehodě v opilosti opět řídit

© xtasis.org - Aleš Čermák

Dnes 15:38 - Fotbalista Aleš Čermák z Plzně nakonec může po nehodě v opilosti usednout za volant. Soud pro Prahu 2 mu podle serveru Seznam Zprávy udělil pokutu 160 tisíc korun a osmnáctiměsíční podmínku. Třiadvacetiletý záložník přitom byl původně potrestán zákazem řízení na 20 měsíců.

Čermák havaroval v noci na 28. května, v krvi měl 1,5 promile alkoholu a z hořícího vozu ho museli vyprostit hasiči. Při nehodě si bývalý hráč pražské Sparty zlomil tři žebra a přišel o mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku, kde by za normálních okolností vedl český tým jako kapitán.

Čermák byl původně v červnu ve zrychleném řízení potrestán zákazem řízení, verdikt však odmítl. Nyní dostal od obvodního soudu pro Prahu 2 mírnější trest a podle hráčova advokáta Jiřího Váni se proti němu odvolávat nebude.

