Ostatní - Jarolím se dohodl s Berbrem a povede reprezentaci do roku 2020

© alchetron.com - Karel Jarolím

0 Líbilo se

Dnes 12:37 - Trenér Karel Jarolím povede fotbalovou reprezentaci až do roku 2020. S místopředsedou FAČR Romanem Berbrem si dnes vyříkal jeho ostrou kritiku z minulého týdne a dohodli se na pokračování spolupráce, kterou požadoval i výkonný výbor FAČR.

Jarolím, jenž vede národní tým od loňského srpna, má podepsanou smlouvu do konce kvalifikačního cyklu na ME 2020 s tím, že v létě 2018 se dá předčasně ukončit. Dnes se ale Jarolím s Berbrem dohodli, že smlouva bude ze strany FAČR dodržena až do konce.

Do smlouvy Jarolím dostane sportovní cíle, ty mu však stanoví až nové vedení FAČR, které vzejde z valné hromady 12. prosince v Nymburku. K jednání o cílech dojde až po losování Ligy národů 24. ledna. Minulý týden mu chtěl výkonný výbor dát do smlouvy, že musí vyhrát svou skupinu Ligy národů a postoupit na Euro 2020.

Jednašedesátiletý kouč zároveň Berbra ujistil o maximální nezávislosti reprezentační nominace na vůli agentů, o které Berbr minulý týden pochyboval.

"Bylo potřeba si některé věci s trenérem Jarolímem jasně vyříkat, což se myslím povedlo," uvedl v prohlášení Berbr. "Karel pochopil, že nám jde o stejnou věc, a že sportovní cíle pro jakéhokoliv trenéra musí být jasně předem definovány. V tuto chvíli, těsně před fotbalovými volbami, je samozřejmě smysluplné, aby o přesné definici těchto cílů rozhodlo až nové vedení FAČR," dodal.

Jarolím přivítal otevřenost jednání s Berbrem, který ho minulý týden kritizoval na tiskové konferenci a ne při jednání na výboru. "Osobní schůzka byla po událostech posledních dnů nutností a já jsem rád, že k ní došlo velmi rychle. Schůzka to byla intenzivní a je dobře, že obě strany mluvily otevřeně," komentoval jednání Jarolím.

"Vyjasnili jsme si vzájemná stanoviska i budoucí komunikaci. Všichni chceme úspěch pro český fotbal a já věřím, že současný reprezentační tým na něj může dosáhnout," dodal.

Kam dál?

Redakce / ČTK