Ostatní - Přestupové spekulace: Barcelona sleduje duo z Manchesteru, Ronaldo tlačí na přestup hráče

Dnes 13:53 - Přestupové okno se sice pro letošní rok již zavřelo, ale spekulace ohledně dalších přestupů, které by se mohly případně uskutečnit již během lednového okna či za rok v létě, neutichají. Zde je přehled těch nejčerstvějších, které kolovaly internetem v posledních hodinách.

Barcelona vyhlíží duo z Manchesteru

Vedení Barcelony má údajně v hledáčku dva hráče Manchesteru United. Prvním z nich je Ander Herrera, o nějž Barca stála již v létě a který již působil pod současným trenérem Katalánců během angažmá v Athleticu Bilbao. Druhým je Juan Mata, jemuž po této sezóně na Old Trafford končí smlouva. (zdroj: Diario GOL)

Ronaldo řekl šéfům ať koupí De Geu...

Španělský bulvár hovoří o tom, že se útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo přimlouval u vedení Bílého baletu za to, aby z Manchesteru United koupilo brankáře De Geu. Španělský reprezentant patří mezi věčný cíl madridského klubu, jehož splnění byl velice blízko v létě roku 2015. (zdroj: Diario GOl)

Chelsea má zájem o mladíka z Barcelony

Velký zájem o 17letého mladíka Barcelony Abela Ruize projevila londýnská Chelsea. Hráč září na právě probíhajícím MS hráčů do 17 let, ovšem má velké obavy o to, jestli se mu v budoucnu podaří prorazit do prvního týmu Barcelony. Proto přemýšlí, že by možná přestoupil do jiného klubu. V Barceloně má smlouvu do roku 2019 a výkupní klauzuli z ní ve výši 3 miliony liber. Barcelona by ale s hráčem ráda uzavřela novou smlouvu. Navíc Chelsea konkurují i Arsenal a Manchester City. (zdroj: SkySports)

United chtějí beka Espanyolu

Manchester United plánuje zaplacení výkupní klauzule levého obranou barcelonského Espanyolu Aarona Martina, která činí 30 milionů eur. O nadějného obránce, který už je stálým článkem základní sestavy Pericos měl před koupí Thea Hernándeze zájem i Real Madrid. O hráče se zajímala i Barcelona. Aaron by ale prý preferoval přestup k Red Devils. (zdroj: El Gol Digital)

Van Dijk v hledáčku Barcy

Barcelona se podle všeho přiřadila k zájemcům o služby stopera Southamptonu Virgila van Dijka. Členové managementu azulgranas byli přítomni v hledišti při reprezentačním zápase Holandska se Švédskem a údajně zvažují získání tohoto hráče, o nějž se zajímá především Liverpool a jeho cena je odhadována na 50 milionů liber. (zdroj: Sunday People)

Real si bude muset na Pulišiće počkat

Real Madrid má na seznamu potenciálních posil i mladého ofenzivního hráče Borussie Dortmund, Američana Christiana Pulišiće. Nicméně podle deníku Sport Bild je jeho odchod ze Signal Iduna Parku, alespoň v nejbližší době, zcela vyloučen. Bílý balet si tak na 19letého fotbalistu bude muset nějakou dobu počkat. (zdroj: Sport Bild)

Bertrand prioritou pro Citizens

Manchester City si za svůj zimní přestupový cíl určil levého obránce Southamptonu Ryana Bertranda. Benjamin Mendy je totiž vyřazen ze hry kvůli zranění kolenních vazů. Citizens za hráče hodlají utratit 30 milionů liber. (zdroj: The Sun)

Arsenal a Spurs stojí o Mahreze

Arsenal a Tottenham se zřejmě v lednovém přestupovém termínu budou snažit získat do svých řad křídelního hráče Leicesteru City Riyada Mahreze. Alžírský reprezentant chtěl Leicester opustit již v létě, ovšem jeho přestup do AS Řím či Barcelony se ani přes několik nabídek nepodařilo uskutečnit. Arsenal měl o hráče zájem už před dvěma lety a nyní by se mu při předpokládaných odchodech Alexise a Özila hodil do kádru. (zdroj: Sunday People)

James do MLS?

James Rodríguez je na dvouletém hostování z Realu Madrid v Bayernu Mnichov, nicméně zatím moc spokojený není. Proto se začínají ozývat hlasy, které mluví o možnosti odchodu kolumbijského reprezentanta v americké MLS. Jeho příštím působištěm by mohlo být Orlando nebo New York City FC. (zdroj: Don Balon)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz