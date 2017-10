© Sports Illustrated - Lionel Messi

Dnes 13:07 - Kapitán argentinské fotbalové reprezentace Lionel Messi, který zařídil hattrickem výhru 3:1 v Ekvádoru a postup na mistrovství světa, cítil po závěrečném kvalifikačním utkání radost, úlevu i satisfakci. Hvězdný fotbalista Barcelony si nedokázal představit, že by jihoamerický gigant chyběl na světovém šampionátu v příštím roce v Rusku.

Stříbrný tým minulého MS se v kvalifikaci nečekaně trápil a hrozilo mu, že poprvé od roku 1970 bude chybět na závěrečném turnaji. Argentinci v Ekvádoru sice inkasovali už po 38 vteřinách hry, ale Messi ještě v prvním poločase skóre otočil a v 62. minutě přidal pojistku.

"Naštěstí jsme dokázali zareagovat na rychlý gól a odehráli dobrý zápas. Bylo by šílené nedostat se na mistrovství světa. Náš tým si zasloužil postoupit," řekl novinářům Messi.

Argentina byla ještě pod větším tlakem kvůli tomu, že před klíčovým duelem naposledy v Ekvádoru zvítězila před 16 lety a navíc musela v Quitu bojovat s vysokou nadmořskou výškou 2850 metrů. "Vždycky jsme měli strach, že budeme hrát tady, ale zůstali jsme klidní a zaplaťpánbůh splnili náš cíl, což je to nejdůležitější," konstatoval třicetiletý útočník, jehož mužstvo nakonec obsadilo v jihoamerické kvalifikační zóně CONMEBOL třetí místo za Brazílií a Uruguayí.

Silná kritika argentinské reprezentace podle Messiho byla nezasloužená a tým poznamenala. "Kritizovali nás, přestože jsme na mistrovství světa a Copě América hráli tři finále po sobě. Bylo to nespravedlivé a trpěli jsme i v této kvalifikaci. Dali jsme si na chvíli pauzu od médií i lidí a myslím, že nás to semklo," prohlásil pětinásobný držitel Zlatého míče. "Když držíme při sobě, všechno je snadnější. Byl to důležitý den, hlavně pro nás, kteří jsme tady déle. Náš tým se změní a půjde nahoru," dodal Messi.

Redakce / ČTK