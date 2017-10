Ostatní - Lüftner po San Marinu: Šancí byly mraky, mohli jsme vyhrát 10:0

© The Sun - Michael Lüftner

Dnes 16:21 - Obránce Michael Lüftner si premiérovým startem za seniorskou reprezentaci splnil dětský sen. Po závěrečném kvalifikačním zápase se San Marinem však přiznal, že vzhledem k počtu šancí českých fotbalistů mohlo být domácí vítězství mnohem výraznější než 5:0.

"V první řadě jsem si splnil dětský sen, protože pro mě osobně je hrát za vlast to nejvíc, co mohu dokázat. Mám za sebou krásný rok, všechno se to daří a budu rád, když v tom budu pokračovat," řekl novinářům Lüftner, který v minulé sezoně získal se Slavií mistrovský titul a pak přestoupil do FC Kodaň.

Přestože svěřenci Karla Jarolíma už byli ze hry o postup na světový šampionát v roce 2018, podle třiadvacetiletého stopera měli velkou motivaci proti San Marinu uspět. "Věděli jsme, že musíme vyhrát, abychom se dostali do druhého koše pro nasazení na mistrovství Evropy, takže důležitý zápas. Jsme rádi, že jsme vyhráli o pět gólů, i když bohužel jsme klidně mohli vyhrát 10:0. Těch šancí, které jsme zahodily, byly mraky," prohlásil Lüftner.

Konfrontace s outsiderem, který v kvalifikační skupině prohrál všech deset duelů při skóre 2:51, pro něj nebyla úplně jednoduchá. "Pro mě jsou tyhle zápasy rozhodně těžší než ty ostatní. Musíte se koncentrovat na dvě tři šance a na protiútoky," upozornil Lüftner.

Vzhledem k tomu, že s reprezentací absolvoval jenom dva srazy, nechtěl hodnotit nepovedenou kvalifikaci. "Já se do toho nechci pouštět, protože by to byl jenom názor fanouška, který na to koukal v televizi. Když někdo komentuje moje výkony od televize, taky se mi to nelíbí. Prostě ta kvalifikace nějak proběhla, bohužel se to nepovedlo a teď se musíme soustředit na Euro," uvedl bývalý hráč Teplic.

Současnému národnímu mužstvu věří. "Myslím, že tým má velký potenciál. Když takhle bude pohromadě a trenér zůstane, může to být v příští kvalifikaci dobré," konstatoval Lüftner.

