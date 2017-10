Ostatní - Novákovi spadl kámen ze srdce, že dal v reprezentaci konečně gól

© zimbio.com - Filip Novák

Dnes 09:58 - Obránce Filip Novák před rokem v září v úvodním utkání světové kvalifikace při domácí remíze 0:0 se Severním Irskem neproměnil velkou šanci a o to víc si oddychl, že v dnešním jedenáctém zápase za fotbalovou reprezentaci konečně protrhl své střelecké trápení. Hráč dánského Midtjyllandu premiérovou reprezentační trefou pomohl k výhře 5:0 nad San Marinem a věří, že do dalších duelů už bude moci jít klidnější.

"Spadl mi kámen ze srdce, protože šancí bylo dost nejen v tomhle zápase, ale i předešlých. Jen doufám, že to půjde dál, že už jsem to teď prolomil. Můžu jít s klidnou hlavou do dalších zápasů a už mám jako by takovou fajfku," řekl novinářům Novák.

Prosadil se v 71. minutě, byť si brankář na jeho střelu sáhl. Předtím už jednu šanci neproměnil. "Zatrnulo mi. Měl jsem těch šancí dnes víc, bohužel to tam nespadlo. Alespoň za ten jeden gól jsem rád. Byl pro mě důležitý. Chtěl jsem ho dnes strašně dát a taky jsem ho dal," uvedl Novák.

Proti trpaslíkovi San Marinu měl větší šanci, že se trefí. "Stoprocentně. Cítil jsem to nejen já, ale i celý tým. Já jsem na to čekal. Šel jsem do zápasu s tím, že ho chci dát. Myslel jsem na to. Snažil jsem se chodit do šancí. Jsem nesmírně rád, že jsem to protrhnul," podotkl sedmadvacetiletý levý obránce.

Neproměněnou šancí proti Severnímu Irsku, která přispěla k tomu, že český celek nepostoupil na světový šampionát, se už netrápí. "Vzpomenu si na to. Vím, že bych měl takovou šanci dávat. Bohužel se to nepodařilo a už si z toho nic nedělám. Mrzí mě to, ale člověk už s tím nemůže nic dělat, už to neovlivním. Musím se soustředit na další zápas, na další šanci, nebo jak pomoci týmu," uvedl Novák.

Český tým podle něj měl v kvalifikaci dopadnout lépe. "Myslím, že jsme ukázali míň, než na co máme. Jsme kvalitnější tým, bohužel se to nepovedlo. Jen doufám, že v příští kvalifikaci se odrazíme líp a postoupíme," řekl.

Věří, že u týmu bude pokračovat kouč Karel Jarolím. "Byl to nový tým, sehrávali jsme se. Pořád měnit trenéra není dobré, musí si to sednout. A není to jen o trenérovi, ale i o nás hráčích. I my se na to musíme připravit lépe," dodal Novák.

Redakce / ČTK