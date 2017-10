Ostatní - Přestupové spekulace: PSG se chystá utratit dalších 150 milionů eur, Real možná čeká jeden velký návrat, Arsenal s Barcelonou se poperou o útočníka

© FotbalPortal.cz - Přestupové spekulace

Dnes 12:57 - Přestupové okno se sice pro letošní rok již zavřelo, ale spekulace ohledně dalších přestupů, které by se mohly případně uskutečnit již během lednového okna či za rok v létě, neutichají. Zde je přehled těch nejčerstvějších, které kolovaly internetem v posledních hodinách.

PSG plánuje nabídku za Coutinha

Letos v létě ho Barcelona nezískala a plánovala zkusit štěstí příští rok. Ale rýsuje se jí zdatný konkurent. O služby brazilského záložníka Liverpoolu Philippeho Coutinha totiž údajně stojí i Paris St. Germain, které za něj nebude váhat zaplatit až 150 milionů eur. Coutinho by se tak v jednom týmu sešel se svým kamarádem Neymarem. (zdroj: Sport)

James se chce vrátit do Realu Madrid

Kolumbijský záložník James Rodríguez odešel před začátkem sezóny na dvouleté hostování do Bayernu Mnichov. Nicméně v klubu se mu nedaří podle očekávání, navíc byl propuštěn trenér Ancelotti, který o jeho působení velice stál. James proto touží po návratu zpět do Madridu. (zdroj: Diario Gol)

Arsenal s Barcelonou se poperou o Martiala

Útočník Manchesteru United Anthony Martial se má stát předmětem bitvy dvou klubů, které touží po jeho přestupu. Arsenal by ho rád viděl v týmu jako náhradu za Alexise Sáncheze, který s největší pravděpodobností odejde z klubu, zatímco Barca hráče sleduje již delší dobu a pouze oživila svůj zájem o něj. Martial si navíc pod vedením manažera Mourinha moc nezahraje. (zdroj: Mirror)

AC Milán chce Agüera

Manchester City by měl získat během lednového přestupového okna do svých řad Alexise Sáncheze z Arsenalu, za nějž zaplatí kolem 20 milionů liber. V případě, že tento transfer klapne, jsou připraveni v AC Milán získat do klubu argentinského útočníka Sergia Agüera. Podle britských zdrojů by manažer Citizens Guardiola Agüerovi v odchodu nebránil. (zdroj: Daily Mail)

United půjdou znovu po Perišićovi

Vedení Manchesteru United by se mělo v létě znovu pokusit získat z Interu Milán chorvatského fotbalistu Ivana Perišiće. Po skončení sezóny by měli Rudí ďáblové aktivovat jeho výkupní klauzuli, která činí 54 milionů liber. (zdroj: Gazzetta)

Vrátí se Deulofeu do Milána a doprovodí ho Vidal?

Gerard Deulofeu zatím po svém návratu do Barcelony díru do světa rozhodně neudělal. Ani při zranění Dembélého si moc nezahraje a tak se v Itálii mluví o jeho možném návratu do AC Milán, kde půl roku úspěšně hostoval. A možná ho doprovodí jeho spoluhráč Aleix Vidal, jenž by v italském mužstvu mohl nahradit zraněného Andreu Contiho. (zdroj: Calciomercato)

Chelsea a Liverpool se zaměřují na Pastoreho

Argentinský záložník Javier Pastore nedostává v týmu Paris SG potřebný herní prostor a proto se rojí spekulace o jeho možném přestupu do Premier League. O hráče, jehož cena se odhaduje 26 milionů liber, se zajímají Chelsea s Liverpoolem. (zdroj: El Gol digital)

Bayern se prý ptal na Ter Stegena

Brankář Bayernu Manuel Neuer bude zraněný ještě dlouhou dobu a direktiva mnichovského klubu za něj zoufale hledá náhradu. Ve Španělsku se dokonce spekulovalo tom, že se měl Bayern zajímat o jedničku Barcelony Ter Stegena. Ten je ale v klubu spokojený poté, co mu odešel velký konkurent Claudio Bravo. Navíc má smlouvu do roku 2022 a výkupní klauzule činí 180 milionů eur. (zdroj: Mundo Deportivo)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz