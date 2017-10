Ostatní - FIFA zvažuje změnu podoby reprezentačních pauz. Během sezony by jich bylo méně, zato by byly delší

© fifa.com -

Dnes 12:34 - Reprezentační pauzy jsou fotbalovými fanoušky vítané i nenáviděné úseky sezony. Nejen kvůli fanouškům, ale i na základě podnětů klubů i televizních vysílatelů, se debatuje o změnách, které by reprezentační přestávky mohly postihnout. FIFA zvažuje možnost, že by reprezentačních pauz bylo méně, zato by byly delší.

V této sezoně nás čekají čtyři reprezentační pauzy, přičemž každá z nich trvá dva týdny. Zářijová přestávka je za námi, říjnová právě probíhá. Další reprezentační srazy jsou naplánovány na listopad a březen. Rozvrh pro mezinárodní zápasy je naplánován až do roku 2024, kluby, představitelé jednotlivých lig a majitelé vysílacích práb by však uvítali změnu.

Stížnosti přicházejí i od některých manažerů - Arséne Wenger i José Mourinho si posteskli, že právě probíhající kvalifikace na Mistrovství světa v Rusku, narušila fazónu jejich týmů.

Tyto podněty přiměly organizaci FIFA, aby se zamyslela na inovacemi reprezentačních pauz. Podle hrubých návrhů by jich mohlo být v sezoně méně, zato by byly delší.

Otázkou je, zda by sice méně časté, avšak delší pauzy byly pro kluby uspokojivým řešením. Už nyní hráči opouští své týmy na deset až jedenáct dní. Najít rozumný kompromis mezi klubovými a reprezentačními trenéry bude velmi složité. Zatímco kluboví manažeři si stěžují, že jejich hráči se z reprezentačních srazů vrací zranění, reprezentačním trenérům vadí, že na práci s týmem mají během krátkých setkání málo času.

Ondřej Pražák / bbc.com