Ostatní - Koubek se zastal Vaclíka: Díky němu jsme měli v Irsku ještě šanci

Dnes 12:06 - Brankář Tomáš Koubek se zastal kolegy z fotbalové reprezentace Tomáše Vaclíka, kterému se příliš nepovedlo klíčové utkání kvalifikace mistrovství světa v Severním Irsku. Podle pětadvacetiletého gólmana Rennes byly právě Vaclíkovy výkony hlavním důvodem, proč český tým mohl před zápasem v Belfastu živit naději na postup.

Vaclík se v Severním Irsku podepsal pod oba inkasované góly a trenér Karel Jarolím připustil, že ve zbývajících zápasech kvalifikace by mohli dostat šanci Jiří Pavlenka z Brém, nebo právě Koubek. "Nikdo zatím nic neříkal, asi se to dozvíme během týdne," uvedl na dnešním pražském srazu před duely v Ázerbájdžánu a doma se San Marinem.

"Řekl bych, že Tomáš podával v celé kvalifikaci skvělé výkony a díky němu jsme měli do poslední chvíle šanci a mohli jsme v Irsku hrát o postup," řekl Koubek. "Tomáš má z Basileje spoustu zkušeností z Ligy mistrů, což je nejlepší soutěž. A my v ní moc hráčů nemáme. My s Jirkou teprve získáváme zkušenosti," dodal.

Koubek se zatím stále zabydluje v Rennes, za které ve francouzské lize zatím odchytal čtyři zápasy a jednou se dostal i do sestavy kola. K pohodě mu pomohl i příjezd partnerky s dcerou. "Jsem spokojenější, že tam můžu být s rodinou. Pomohlo mi to, nejsem rád zavřený na hotelu," uvedl.

Ve Francii bydlí ve vesnici 15 minut od tréninkového centra, kam mu se stěhováním pomohla rodina. "Paní letěla s malou a mojí mamkou letadlem, zatímco s dodávkou a mým autem jeli taťka, děda a bratránek, aby se mohli střídat," líčil. "Zaměstnal jsem celou rodinu, pomohli mi a já věřím, že jsem jim to oplatil, když jsem splnil jejich sny a zážitky," dodal bývalý gólman Sparty.

V Rennes si Koubek kromě boje o záchranu musí také zvykat na jiný herní styl, než byl zvyklý. "Trenér mě nabádá, abych hrál vysoko za obranou a mnohdy jsem na můj vkus až moc vysoko," prozradil. "Ale je to světový trend a trenér to tak požaduje, abych byl jako libero. Je to dané i vysokým tempem ligy, aby byly obrany vysunuté," řekl.

