Ostatní - Škodu s Gebre Selassiem v reprezentaci nahradí Kadlec se Sýkorou

Dnes 10:31 - Trenér Karel Jarolím musel před dnešním srazem české fotbalové reprezentace na kvalifikační zápasy v Ázerbájdžánu a se San Marinem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadl útočník Slavie Milan Škoda a obránce Brém Theodor Gebre Selassie se omluvil z rodinných důvodů, protože očekává narození potomka. Nahradí je Václav Kadlec ze Sparty a Jan Sýkora ze Slavie.

Pětadvacetiletý Kadlec se vrací do národního týmu téměř přesně po roce. Poslední z dosavadních 15 startů si připsal loni v říjnu právě proti Ázerbájdžánu, kdy byl v základní sestavě při bezbrankové remíze. Zatím má na kontě tři reprezentační branky.

"Věděl jsem, že jsem mezi náhradníky, a jestli se někde něco stane, mohl bych být povolaný. Říkal jsem si, že pokud by mi zápas s Duklou osobně vyšel, šance by byla. Jsem rád a je to příjemné překvapení," řekl Kadlec na srazu reprezentace.

Trenér Jarolím mu dal při dodatečné nominaci přednost před dalšími náhradníky do útoku Matějem Vydrou, Stanislavem Teclem a Tomášem Necidem. Kadlec byl v posledních čtyřech soutěžních duelech v základní sestavě Sparty a vstřelil dva góly do sítě Teplic.

"Zas tolik zápasů odehraných nemám a víceméně extra se mi povedl jenom jeden. Jinak moje výkony asi nebyly špatné, ale nic úplně extra, že bych s reprezentací úplně počítal," přiznal Kadlec.

Třiadvacetiletý Sýkora naposledy nastoupil za reprezentaci v březnu při výhře 3:0 v přípravě s Litvou. Poté měl zdravotní problémy, v září už se ale napevno usadil v základní sestavě Slavie. Dosud v národním týmu posbíral čtyři starty.

