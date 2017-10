Ostatní - Přestupové spekulace: Özil předmětem směny, Alexisovi nabízí bonus, Barcelonu možná opustí hned tři hráči

© FotbalPortal.cz - Přestupové spekulace

0 Líbilo se

Dnes 15:36 - Přestupové okno se sice pro letošní rok již zavřelo, ale spekulace ohledně dalších přestupů, které by se mohly případně uskutečnit již během lednového okna či za rok v létě, neutichají. Zde je přehled těch nejčerstvějších, které kolovaly internetem v posledních hodinách.

Skončí Silva v AC Milán?

Španělský záložník Manchesteru City David Silva patří ke klíčovým článkům Guardiolova výběru. Smlouvu má s klubem až do roku 2019 a Citizens by ji rádi ještě protáhli. Nicméně hrozí nebezpečí, že se bude Silva stěhovat. Velký zájem o jeho služby má milánské AC, které by rádo ještě vylepšilo svůj kádr, aby mohlo konkurovat suverénnímu Juventusu. (zdroj: TMW)

Dva hráči chtějí opustit Barcelonu

Pokud se nedostáváte do zápasové sestavy, jste samozřejmě rozmrzelý a máte touhu opustit stávající klub. Přesně tohle nyní cítí dva hráči Barcelony - Gerard Deulofeu a Paco Alcácer, kteří by chtěli odejít z Camp Nou pryč vzhledem k nedostatku herní praxe. Jenže vedení klubu je prý zásadně proti. (zdroj: Marca)

Stane se Hazard nejlépe placeným hráčem Premier League?

O belgického záložníka londýnské Chelsea Edena Hazarda se již delší dobu zajímá Real Madrid. Nicméně vypadá to tak, že zůstane jen u snahy. Podle všeho totiž v dohledné době podepíše s Blues nový kontrakt, který mu vynese 300.000 liber týdně. Tím by se stal nejlépe placeným hráčem anglické ligy, jímž je v tuto chvíli Paul Pogba s 290.000 librami týdně. (zdroj: The Sun)

Arsenal by měl vyměnit Özila

Někdejší gólman a nynější komentátor Shaka Hislop se domnívá, že by měl Arsenal vyměnit Mesuta Özila za hráče Interu Milán, Portugalce Joao Maria. „Za teprve 24letého hráče, to dává smysl. Nejsem si jist, že Mesut Özil stojí tolik, kolik chce brát ani tolik, kolik leželo na stole,“ uvádí Hislop. (zdroj: Mirror)

United znovu brousí kolem záložníka Barcelony

Manchester United se znovu zajímá o hráče Barcelony Sergiho Roberta. Fotbalista, který je rovněž v hledáčku konkurenčního klubu City, má poměrně nízko nastavenou výkupní klauzuli ze smlouvy - jen na 40 milionů eur. Sergi Roberto nemůže najít pevné místo v sestavě nového trenéra Valverdeho, který ho přes ujištění, že bude hrát v záloze, znovu využívá na pravém kraji obrany. (zdroj: Sport)

Skončí Aubameyang v Madridu?

Útočník Borussie Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang nevyloučil svůj letní odchod z klubu. „Jsem šťastný, že jsem tady zůstal,“ prozradil novinářům reprezentant Gabonu. Nicméně následně vnesl trochu nejistoty ohledně toho, kam se bude ubírat jeho další kariéra. „Šťastný tu jsem, ale co se stane po skončení této sezóny, to opravdu nevím.“ Zájem o útočníka Dortmundu projevuje hlavně Real Madrid, určité šance získat hráče se dávají i milánskému AC. (zdroj: Telefoot)

Předběžná smlouva pro Alexise?

Chilský útočník Alexis Sánchez vstoupil do posledního roku smlouvy a v létě se možná stane volným agentem, kdy bude moci podepsat kontrakt s kterýmkoliv klubem bude chtít. O jeho podpis se už v létě ucházelo PSG, nicméně neuspělo s nabídkou platu ve výši 275.000 liber týdně. Pařížský klub si chce vylepšit šance na získání Alexise a nabízí mu nyní bonus 10 milionů liber, pokud přestoupí do Parku princů. (zdroj: Express)

Skončí Conte v Chelsea?

Dle informací deníku The Times by mohl manažer Chelsea Antonio Conte klub v létě opustit z důvodu nedostatečné podpory. Bývalý kouč Juventusu minulý týden prohlásil, že by se jednou chtěl vrátit do Itálie a poté, co se protahoval příchod nových posil do klubu během letního přestupového okna, mohla frustrace italského manažera ještě narůst. Proto není vyloučeno, že k návratu na Apeninský poloostrov dojde už příští léto. (zdroj: The Times)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz