Ostatní - DIGI TV nabídne lahůdku pro fanoušky španělského fotbalu: Kanál LaLiga TV HD

Dnes 16:30 - Španělská LaLiga má od nové sezony 2017/2018 vlastní televizní kanál. Fotbalem nadupaná LaLiga TV HD je nově k dispozici i českým fotbalovým fanouškům. Na své televizi přes internet DIGI2GO ji zařadila do vysílání DIGI TV. LaLiga TV nabízí nepřetržitý proud španělského fotbalu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v HD kvalitě.

Všechny přímé přenosy, sestřihy, highlighty, preview a review každého ligového kola a celá řada magazínů. LaLiga TV nabízí fanouškům non-stop proud zážitků z jedné z nejlepších lig světa. Žádného diváka neomrzí sledovat krásné akce, góly či zákroky v podání těch největších hvězd, jakými jsou Lionel Messi, Cristiano Ronaldo či Antoine Griezmann.



Každý víkend vysílá tento specializovaný kanál všech 10 zápasů španělské ligy v přímém přenosu. V případě vloženého kola v průběhu týdne se vždy fanoušci dočkají toho nejzajímavějšího zápasu, zbytek uvidí ze záznamu. Fanoušci tak mohou na DIGI2GO vidět veškerý obsah, který připravuje samotná LaLiga.



Na novém televizním kanále si mohou fotbaloví příznivci vedle zavedených pořadů vychutnat také řadu zajímavých novinek. Každý pátek před ligovým kolem se pravidelně vysílá LaLiga PREVIEW. Hodinové studio, které fanoušky navnadí na nadcházející zápasy. Renomovaní experti na španělský fotbal se v něm zaměřují na zajímavé duely, formu jednotlivých týmů a přidají své predikce a postřehy.



V pondělí, po skončení ligového kola, přichází na řadu LaLiga REVIEW. Zde se hodnotí výsledky, rozebírají se gólové situace či zajímavé akce a blíže se zkoumá použitá taktika jednotlivých mužstev. V neposlední řadě jsou v programu zařazeny novinky z nejvyšší španělské ligy. Dvakrát denně se tak na obrazovkách objeví LaLiga NEWS.



Vzhledem k celodennímu vysílání tohoto kanálu se diváci mohou těšit na mnoho dalších pořadů, které souvisí s nejvyšší španělskou ligou. LaLiga FILES poskytuje archivní záběry z La Ligy a vysílá zajímavé duely z historie. Šance a brankové příležitosti ze všech zápasů nabízí již tradičně pořad LaLiga HIGHLIGHTS.



Zajímavé reportáže a rozhovory můžou fanoušci sledovat v LaLiga WORLD a do zákulisí španělského fotbalu nás zavede LaLiga DOCS. K tomu všemu se každý čtvrtek na obrazovkách objeví LaLiga SHOW, která představí jednotlivé zápasy nadcházejícího kola.



Televizní kanál LaLiga TV vysílá DIGI2GO, člen rodiny DIGI TV, v HD kvalitě a diváci si mohou vybrat, zda budou program sledovat ve španělštině či angličtině. Do konce října je LaLiga TV dostupná pro všechny uživatele televize přes internet DIGI2GO, poté bude kanál k dispozici pro diváky s programovými balíčky SPORT, SPORT PLUS a MAXI.



Díky moderním funkcím televize přes internet fanouškům na DIGI2GO neunikne žádný zajímavý pořad, který nestihnou sledovat naživo. Díky funkci archivu je možné libovolný program, včetně toho na LaLiga TV HD, zhlédnout až 72 hodin zpětně. Pokud ani to nestačí, mohou si diváci až třicet hodin programu po dobu 30 dní nahrát. A když třeba nestihnou oblíbený magazín od úvodní minuty, mohou si jej jednoduše pustit od začátku, případně si díky posunu v čase znovu a znovu vychutnávat gólové akce či povedený moment ve hře. DIGI2GO posouvá zážitek při sledování televize na zcela novou úroveň.

Redakce / DIGITV