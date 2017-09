Ostatní - Přestupové spekulace: Coutinho mohl mít v Barce ranec peněz, United lákají hvězdu Bundesligy, Real sleduje útočníka v Premier League

© FotbalPortal.cz - Přestupové spekulace

0 Líbilo se

Dnes 13:54 - Přestupové okno se sice pro letošní rok již zavřelo, ale spekulace ohledně dalších přestupů, které by se mohly případně uskutečnit již během lednového okna či za rok v létě, neutichají. Zde je přehled těch nejčerstvějších, které kolovaly internetem v posledních hodinách.

Coutinho by si přišel na balík

Tak jako u nového útočníka Barcelony Dembélého byly zveřejněny podrobnosti případné smlouvy, kterou měl na Camp Nou podepsat, i u Philippe Coutinha. Kdyby se přestup z Liverpoolu podařil, mohl si hráč vydělat během pětileté smlouvyn115 milionů eur. Navíc mohl profitovat i agent. V případě, že by přestup přesáhl 100 milionů eur, zinkasoval by 10 milionů eur. (zdroj: Der Spiegel)

Özil touží po Rudých ďáblech

Mesut Özil stále neprodloužil smlouvu s Arsenalem a podle tvrzení deníku Mirror odmítá jakékoliv nabídky na její prodloužení. Jeho touhou je prý přestoupit po skončení sezóny do Manchesteru United. (zdroj: Mirror)

Půjde Giroud do Evertonu?

Útočník Arsenalu Olivier Giroud byl v létě blízko přestupu do Evertonu. Tato možnost sice nevyšla, ale zdá se, že by se jednání mohla obnovit už během zimního přestupního období, kdy se Evertonu pokusí uspět s nabídkou ve výši 40 milionů liber. (zdroj: The Sun)

United se přidali do boje o Goretzku

Německému záložníkovi Leonu Goretzkovi vyprší po sezóně v Schalke smlouva a bude volný pro všechny zájemce. Mezi nimi byl především Liverpool, ovšem podle informací britských médií je nyní na nejlepší cestě získat hráče Manchester United. (zdroj: Mirror)

Dostanou agenti Alliho do Realu či Manchesteru?

Dele Alli z Tottenhamu nedávno zrušil dlouholetou spolupráci s firmou Impact Sports Management, která ho zastupovala. Nyní se o jeho přízeň zajímají proslulí agenti Jorge Mendes či Mano Railoa a aby si vybral právě je slibují, že ho dostanou do velkých klubů jakými jsou Real Madrid nebo Manchester United. (zdroj: Goal)

Barcelona připravuje odchod Andreho Gomese

Záložník André Gomes nenachází uplatnění v kádru Barcelony a o jeho přestupu pryč z Barcelony se nahlas hovořilo už v létě. Tehdy se ale nenašel vhodný kupce. Nyní se ale tato záležitost začala probírat znovu a mezi zájemce se profilovalo především Monako, které už hráče sledovalo v uplynulém přestupovém okně. (zdroj: Fichajes.com)

Real monitoruje Maného

Vedení Realu Madrid prý intenzivně sleduje výkony liverpoolského útočníka Sadia Maného, kterého Reds kupovali v roce 2016 za 34 milionů liber ze Southamptonu. V letošní sezóně hráč nastoupil do čtyř ligových utkání a dal v nich 3 branky. Podle Transfermarktu činí jeho cena 40 milionů eur, což je ale poté, co přestup Neymara vystřelil ceny hráčů nesmyslně nahoru, jen teoretická suma, za kterou by ho Liverpool určitě neprodal. (zdroj: Daily Star)

Přestěhuje se Mertens do Arsenalu?

V Arsenalu už se pomalu chystají na život po Mesutu Özilovi. Německému reprezentantovi vyprší v červnu smlouva a novou akceptovat nehodlá, tudíž musí vedení Gunners přivést adekvátní náhradu. Jedním z adeptů je hráč Neapole Dries Mertens. Toho už Arsenal marně naháněl během léta a nyní se o to pokusí znovu. Výkupní klauzule hráče je 30 milionů eur. (zdroj: Calciomercato)

Guardiola chce zaplatit klauzuli Roberta

Pep Guardiola je natolik přesvědčený o tom, že by barcelonský univerzál Sergi Robero pasoval do jeho kádru. Natolik, že je údajně ochoten zaplatit za tohoto hráče, který stále nemůže najít pevné místo v základní sestavě Ernesta Valverdeho a nedařilo se mu to ani u jeho předchůdců, výkupní klauzuli ve výši 40 milionů eur. (zdroj: The Sun)

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz