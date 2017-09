Ostatní - Přestupové spekulace: Costa bude brzy hráčem Atlética, Barcelona myslí na budoucnost obrany, Real má vyhlédnutého nového gólmana

© FotbalPortal.cz -

Dnes 14:35 - Přestupové okno se sice pro letošní rok již zavřelo, ale spekulace ohledně dalších přestupů, které by se mohly případně uskutečnit již během lednového okna či za rok v létě, neutichají. Zde je přehled těch nejčerstvějších, které kolovaly internetem v posledních hodinách.

Odejde Cavani do Chelsea?

Informace z britských ostrovů hovoří o tom, že by se o útočníka PSG Edinsona Cavaniho měla zajímat londýnská Chelsea. Uruguayský záložník měl v posledním ligovém utkání s Lyonem rozepři ohledně zahrávání pokutového kopu s Neymarem a Danim Alvesem a proslýchá se, že by rád Park princů opustil. (zdroj: Mirror)

Arsenal půjde po Sterlingovi

Vedení Arsenalu, konkrétně manažer Arsene Wenger, by rád koupil Raheema Sterlinga z Manchesteru City. Vedení Citizens sice uvádí, že hráč není na prodej, ale v lednu se Wenger pokusí zapojit do operace Alexise Sáncheze, jehož by na konci sezóny mohl bez náhrady ztratit a je možné, že celek z Etihad Stadium změní postoj. (zdroj: Mirror)

Barcelona hledá budoucí obranu

Barcelona se zřejmě zaměřuje na hledání perspektivních hráčů do budoucna. Vyhlédla si dva stopery, které by chtěla přivést na Camp Nou. Jedná se o Matthijse de Ligta z Ajaxu a Dayota Upamecana z RB Lipsko. Oběma hráčům je teprve 18 let. (zdroj: Mundo Deportivo)

Liverpool se pokoušel za 100 milionů získat Müllera

Liverpool měl v létě velký zájem o útočníka Bayernu Mnichov Thomase Müllera. Z předpokládaného přestupu záložníka Coutinha do Barcelony chtěl rovných 100 milionů poslat do Allianz Areny za přestup německého reprezentanta. Bayern ale s transferem nesouhlasil. (zdroj: The Sun)

Zidane zamítl příchod útočníka

Real Madrid v létě prodal útočníka Mariana Díaze do Olympique Lyon za 10 milionů eur. Prezident Blancos Florentino Pérez prý chtěl tohoto hráče při současné situaci v kádru, koupit zpátky do týmu. Nicméně kouč Zidane tuto variantu zavrhl. (zdroj: Don Balón)

Real má další volbu do branky

Real Madrid neustává ve snaze získat do své svatyně španělského gólmana. Ovšem na De Geu už zřejmě definitivně zanevřel a svůj zájem obrátil na talentovaného brankáře Athleticu Bilbao Kepu Arriazabalagu. Reprezentant Španělska do 21 let má smlouvu jen do konce sezóny a jednání o jejím prodloužení váznou. (zdroj: Marca)

Rafinha přiznal, že ho chtěla Chelsea

Brazilský obránce Bayernu Mnichov přiznal, že měl nabídku z londýnské Chelsea. Manažer Antonio Conte chtěl hráče do svého kádru a vedení zkoušelo jeho angažování v poslední den přestupového okna. Rafinha ale odmítl, stejně jako nespecifikované nabídky ze španělské ligy. (zdroj: Calcio Mercato)

Monako nasadilo cenu na Fabinha

José Mourinho marně toužil získat pro United brazilského záložníka či obránce Fabinha. Monako, vědomo si zájmu o svého hráče nyní nasadilo na hráče ještě vyšší cenu, než byla v létě. Nyní si zájemce musí připravit sumu v rozmezí 60 - 65 milionů eur. O fotbalistu se navíc zajímá Paris SG a Juventus. (zdroj: Calcio Mercato)

Přestup Costy do Chelsea bude brzy uzavřen

Zdá se, že přetahovaná mezi Atléticem Madrid a Chelsea se blíží ke svému konci. Podle informací španělských deníků by měl být transfer uzavřen v nejbližších dnech či dokonce hodinách, Konečná částka by měla dosahovat 60 milionů eur včetně bonusů. Hráč by měl do konce roku trénovat s Atléticem, které nesmí zapisovat hráče na soupisku. (zdroj: AS)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz