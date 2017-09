Ostatní - Angličané se bojí útoku hackerů na fotbalovém MS v Rusku 2018

Nezlobte se na mě, ale tohle je směšný. V Evropě se alahu akbar vyhazují do vzduchu, do Francie na EURO kvůli tomu nechtělo je spousta lidí co znám, ale Ruští hackeři jsou hrozba i přes to, že většina dnešního HW obsahuje procesory s natvrdo namontovaným backdoorem, který odesílá základní data přímo CIA a to není konspiračka.