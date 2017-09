Ostatní - Přestupové spekulace: United udělá v létě rekordní přestupy, Barcelona v boji o mladíka, City zaloví v Tottenhamu

© FotbalPortal.cz - Přestupové spekulace

1 Líbilo se

Dnes 12:50 - Přestupové okno se sice pro letošní rok již zavřelo, ale spekulace ohledně dalších přestupů, které by se mohly případně uskutečnit již během lednového okna či za rok v létě, neutichají. Zde je přehled těch nejčerstvějších, které kolovaly internetem v posledních hodinách.

Bale s Griezmannem posilami United?

Manchester United pro příští letní období plánuje velké nákupy. Ve španělské lize podle deníku The Sun chce ulovit útočníka Realu Madrid Garetha Balea a společně s ním i forvarda konkurenčního Atlética Madrid Antoineho Griezmanna. Nákup obou borců by klubovou kasu Red Devils stál minimálně 200 milionů eur. (zdroj: The Sun)

Lemar o něco blíž Arsenalu

Křídelník Thomas Lemar možná přeci jen opustí Monako a vydá se Arsenalu, který o něj bojoval do poslední minuty přestupového okna. Londýnský klub se měl s obhájcem francouzského titulu dohodnout na sumě 92 milionů liber a hráči bude platit 250.000 liber týdně po dobu pěti let. (zdroj: Daily Star)

City chtějí zadáka Tottenhamu

Pep Guardiola z Manchesteru City by rád viděl ve svém týmu zadáka Tottenhamu Hotspur Tobyho Alderweirelda coby dlouhodobou náhradu za Vicenteho Kompanyho. Kohouti si hráče cení na 60 milionů liber. Hráč zatím nepodepsal nový kontrakt, který je dle jeho agenta nedostačující. (zdroj: The Sun)

Costa přestěhoval rodinu do Madridu

Diego Costa pokračuje ve svém stávkovém procesu v londýnské Chelsea. Stále se ještě nezapojil do tréninku. V hlavě pořád má návrat do Atlética Madrid. Ten se sice v letním přestupovém okně nepodařilo zrealizovat, nicméně vše nasvědčuje tomu, že se tak stane v lednu. Španělský útočník už totiž odstěhoval svoji rodinu do Madridu. (zdroj: Mirror)

Isco odmítl přestupy do United a Tottenhamu

Španělský záložník Realu Madrid Isco se aktuálně může pochlubit skvělou formou a podle prezidenta klubu Péreze už prodloužil smlouvu, která měla končit v roce 2018. Míčový kouzelník byl předmětem zájmu Tottenhamu a Manchesteru United, ale veškeré vábení a pokusy o přestup Isco odmítl. (zdroj: Daily Star)

Barcelona a Chelsea se potýkají a zázračný talent

Podle informací britského tisku se během lednového přestupového termínu budou Barcelona a Chelsea snažit získat do svých řad talentovaného záložníka Bayeru Leverkusen, 18letého Atakana Akkaynaka. Ačkoliv si bundesligový celek německého reprezentanta do 19 let hodně cení, proslýchá se, že by klidně přijal zajímavou nabídku. (Daily Express)

Müller zvažoval nabídku United

Německý útočník Bayernu Thomas Müller přiznal, že ho v roce 2015 lákal do Manchesteru United jeho někdejší kouč Louis van Gaal. „Byl tam takový okamžik, kdy to bylo docela vážné, ale klub se okamžitě postavil za mě a já jsme prohlásil, že patřím sem,“ uvedl Müller. (zdroj: Mirror)

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz