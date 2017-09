Ostatní - Po přiznání kapitána Bochumi odvolal rozhodčí penaltu

© Polskatimes - Felix Bastians

0 Líbilo se

Dnes 09:15 - Neobvyklý projev fair play se odehrál v utkání druhé německé fotbalové ligy mezi Darmstadtem a Bochumí. V 63. minutě rozhodčí nařídil a poté odvolal penaltu poté, co kapitán Bochumi Felix Bastians upadl za nepříznivého stavu 0:1 v pokutovém území. Když se na něj sesypali hráči Darmstadtu, zeptal se rozhodčí hostujícího hráče na předchozí incident a Bastians přiznal, že spadl ze setrvačnosti a ke kontaktu se soupeřem nedošlo.

"Rozhodčí se mě zeptal, jestli se mě protihráč dotkl, což se nestalo. Tak jsem mu řekl, že k žádnému kontaktu nedošlo, a on správně penaltu odvolal," prohlásil Bastians po utkání.

"Hluboce před ním smekám, to se v profesionálním fotbalu jen tak nevidí," uvedl kouč domácích Torsten Frings. "Nenařizuji hráčům, aby se rozhodčím ke všemu přiznávali, ale jsou to dospělí lidé a měli by ukázat, že mají charakter. Většina by něco podobného udělala za rozhodnutého stavu, ale ne v této situaci," dodal trenér Bochumi Ismail Atalan.

"I v tvrdém světě profesionálního fotbalu bychom se měli snažit chovat co možná nejčestněji. Vůbec mě nenapadlo, že bych zalhal," řekl Bastians, jehož tým nakonec vyhrál 2:1. "Kdyby se mě ale rozhodčí nezeptal, klidně bych penaltu kopnul," dodal.

Redakce / ČTK