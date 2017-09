Ostatní - Podle Jarolíma má reprezentace na víc, doba hledání prý skončila

© Belfast Telegraph - Karel Jarolím

0 Líbilo se

Dnes 11:21 - Trenér Karel Jarolím je přesvědčen, že česká fotbalová reprezentace má na víc, než předvedla v kvalifikaci mistrovství světa, v níž už dvě kola před koncem skupiny ztratila šanci na postup. Doba hledání hráčů po loňském konci některých opor podle něj končí, zaměřit se chce hlavně na vylepšení ofenzivní fáze.

"Věřím, že tým má na víc. I těmi zkušenostmi, co teď získal. Kluci chtějí reprezentovat, což si myslím, že je hodně důležité. Je chvíle na to teď to připravit, pak už není kam couvat nebo to stavět někam do pozice, že něco zkoušíme. To už ne," řekl Jarolím na tiskové konferenci, kde hodnotil uplynulé porážky 1:2 doma s Německem a 0:2 v Severním Irsku. Po nich národní tým definitivně ztratil naději na druhé místo a baráž.

Kvalifikaci si ale pokazil už mnohem dřív. "Těch zápasů bylo víc. Začalo to bezbrankovou remízou se Severním Irskem, pak s Ázerbájdžánem. Norsko venku se taky dalo zvládnout tak, abychom vyhráli. Ty body nám v konečném součtu chyběly. Když v Irsku víte, že není žádné nápravy, že musíte, to už pak je složitá situace," uvedl Jarolím.

Tým převzal před rokem po Euru a těsně před startem kvalifikace. "Začínali jsme v podstatě bez nějakého testu, bez zkoušení, vlítlo se do toho rovnýma nohama. Protočil se velký počet hráčů, na mé gusto až dost, ale kdybych ty hráče neviděl, těžko můžu říct, jestli mají na to, aby hráli za reprezentaci, nebo ne. Hledání teď pomalu končí, upřímně člověk tolik možností nemá," prohlásil Jarolím.

V říjnových závěrečných zápasech kvalifikace v Ázerbájdžánu a se San Marinem proto příliš změn v nominaci neplánuje. Zaměřit se chce na hlavní český problém - ofenzivu. S výjimkou výhry 6:0 v San Marinu dal tým v dalších sedmi zápasech jen čtyři branky. "Ofenzivní fáze nám drhla. Kluci hrají v klubech, kde po nich trenéři určitě chtějí, aby měli nějaká čísla, prosadili se gólově a měli asistence. Tohle je jedna z věcí, na které je jednoznačně potřeba zapracovat a zlepšit se. Kdybychom v Irsku hráli dva dny, možná bychom gól nedali," uvedl Jarolím.

Spokojen byl naopak s defenzivou, proti Německu a v Severním Irsku hrál tým po letech s pěti obránci. "To je jediné, co je na tom trochu pozitivní. Můžeme se bavit, že jsme čtyřikrát inkasovali, ale z toho třikrát po standardce. Jinak jsme ty soupeře do vyložených šancí nepouštěli. I když je to slabá náplast, do budoucna je v tomhle na čem stavět. Byl bych rád, abychom byli méně čitelní pro soupeře. Zvládnout oba systémy - jak se čtyřmi, tak třemi nebo pěti obránci," řekl Jarolím.

Věří, že ofenziva se zlepší s návratem Patrika Schicka, který kvůli vleklému přestupu do AS Řím tentokrát reprezentaci chyběl. "Není třeba pochybovat, že u něj kvalita je. Problém je spíš trochu s ofenzivními krajními hráči, je třeba, aby byli nebezpeční. Bohužel Jankto s Krejčím mají výkyvy," uvedl Jarolím.

Navzdory problémům hlavně s postupným útokem nechce rezignovat na snahu o ofenzivní hru. "Mělo by to být o tom, aby se trošku dalo i na ten fotbal koukat. Máme slušnou kontrolu nad balonem, ale pak musí nastat změna. Musíme ofenzivu zlepšit. Věřím, že na to hráče máme," řekl Jarolím.

U reprezentace má ještě rok smlouvu s následnou dvouletou opcí. Výkonný výbor v úterý uvedl, že se Jarolímovou pozicí bude zabývat až po říjnových závěrečných zápasech kvalifikace. "Já ani nevím, co výkonný výbor prohlásil. Nepřemýšlím o tom, nezabývám se tím. Snažím se přemýšlet o tom, co nás čeká. A co bude poté, uvidíme," uvedl Jarolím.

Redakce / ČTK