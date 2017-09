Ostatní - Přestupové spekulace: De Gea naléhá na přestup, Barcelona přivede zadáka

© FotbalPortal.cz -

Včera 15:26 - Přestupové okno se sice pro letošní rok již zavřelo, ale spekulace ohledně dalších přestupů, které by se mohly případně uskutečnit již během lednového okna či za rok v létě, neutichají. Zde je přehled těch nejčerstvějších, které kolovaly internetem v posledních hodinách.

De Gea žádal hráče Realu, aby zařídil přestup

David de Gea, brankář Manchesteru United, měl podle informací španělských médií během reprezentační pauzy hovořit s obráncem Realu Madrid Sergiem Ramosem, aby zatlačil na trenéra Zidaneho a prezidenta Péreze ohledně uskutečnění jeho přestupu z Old Trafford do Realu Madrid. (zdroj: Diario GOL)

Real sleduje Rashforda

Vedení Realu Madrid údajně sleduje útočníka Manchesteru United Marcuse Rashforda, jehož považuje za ideální dlouhodobou náhradu pro případ, že by odešel z klubu Cristiano Ronaldo. (zdroj: Don Balon)

Barcelona v zimě přivede obránce

Vedení Barcelony by mělo v lednovém přestupním termínu přivést posilu do obranných řad. Jedná se o obránce Palmeiras, Kolumbijce Yerryho Minu. S brazilským klubem už jsou azulgranas dohodnuti na přestupové částce 9 milionů eur, pokud k transferu dojde v zimě, nebo 10 milionů eur, jestliže se Mina postěhuje do Katalánska v létě. (zdroj: Mundo Deportivo)

United neučinili nabídku za Mahreze

Zdroje z britských ostrovů hovoří o tom, že vedení Manchesteru United nikdy neučinilo nabídku Leicesteru za ofenzivního hráče Foxes Riyada Mahreze. Ba co víc, tohoto hráče prý nechtěl žádný jiný klub z Premier League. (zdroj: Leicester Mercury)

Griezmann půjde do United

Francouzský útočník Atlética Madrid Antoine Griezmann je údajně nespokojený u Colchoneros a plánuje svůj lednový odchod z klubu. Prý měl po vedení dokonce chtít, aby ho nezařazovalo na soupisku pro Ligu mistrů. United za hráče budou muset zaplatit 93 milionů liber. (zdroj: Sportskeeda)

Rafinha v lednu do Anglie

Brazilec Rafinha se momentálně zotavuje ze zranění kolena a neočekává se, že by posléze dostával v barcelonské sestavě velký prostor k realizaci. Proto je velmi pravděpodobný jeho zimní odchod do anglické Premier League. Zájem mají Liverpool, Arsenal a Tottenham. Rafinha chce pravidelně hrát, aby měl šanci se dostat do nominace brazilského týmu pro MS 2018. (zdroj: Mundo Deportivo)

Müller v hledáčku anglického tria

Thomas Müller nemá pod trenérem Ancelottim v Bayernu jisté místo v sestavě a vůbec jeho budoucnost v klubu vypadá všelijak. Zájem o jeho přestup proto projevují Chelsea, Arsenal a Liverpool, vedle nich se na hráče ptal i Juventus. (zdroj: Sport Bild)

City předloží nabídku za Alexise v lednu

Manchesteru City se nepovedlo získat do svých řad Alexise Sáncheze z Arsenalu a je připraven se o hráče ucházet znovu v lednovém termínu. Za fotbalistu, kterému ale končí smlouva v červnu 2018, nehodlá nabídnout víc než 20 milionů liber. V létě Gunners odmítli nabídku třikrát vyšší. (zdroj: The Sun)

Chelsea marně naháněla talent z Hamburgu

Chelsea učinila velmi zajímavou nabídku za talentovaného útočníka bundesligového Hamburgu Fiete Arpa. Nicméně sedmnáctiletý Arp možnost přestupu odmítl a raději podepsal s klubem nový kontrakt. (zdroj: Hamburger Morgenpost)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz