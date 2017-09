Ostatní - Jarolím má po neúspěšném boji o MS chuť pokračovat u reprezentace

© Ahdaaf - Karel Jarolím

Dnes 11:25 - Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím po neúspěšném boji o postup na světový šampionát v příštím roce v Rusku má chuť u týmu pokračovat. Svou budoucností u národního celku, kde má ještě rok smlouvu, se ale momentálně nezabývá.

"Nerad prohrávám, těžko se s tím smiřuji. Je to pro mě strašně těžké. Svou pozici ale teď neřeším, zbývají nám ještě dva zápasy do konce kvalifikace. Každopádně mám chuť dál dělat fotbal," řekl novinářům Jarolím po porážce 0:2 v Severním Irsku, po které reprezentace definitivně přišla o naději na druhé místo ve skupině a baráž o šampionát.

Jarolím převzal národní celek před rokem před startem kvalifikace a podepsal s Fotbalovou asociací ČR smlouvu na dva roky s dvouletou opcí. Tehdejší šéf FAČR Miroslav Pelta, který byl v květnu zadržen v souvislosti s aférou se státními dotacemi a posléze rezignoval na svůj post, předtím uvedl, že kouč bude mít důvěru i v případě neúspěšného boje o světový šampionát. Prohlásil, že je realista a s Jarolímem počítá na čtyřletý cyklus.

"Pan Pelta tady není, situace se pořádně změnila. Půjdu se zeptat pana Pelty. Nevím, co s tím budu dělat. Teď mám aspoň čas o tom chvíli přemýšlet," prohlásil jednašedesátiletý Jarolím.

Reprezentanti si podle něj kvalifikaci neprohráli v Severním Irsku, ale mnohem dříve. "Teď už to bylo vabank, nebylo co kdy napravovat. Poztráceli jsme body v domácím prostředí, ať už první zápas s Irskem. Ázerbájdžán doma se taky měl porazit. Možná i v Norsku jsme při troše štěstí mohli vyhrát, i když tam byla 25 minut pasáž, kdy to byla katastrofa. S Německem jsme taky smolně přišli o bod. Hrálo by se asi líp, kdybychom měli o tři čtyři body víc," uvedl Jarolím.

Jako hlavní problém týmu viděl kreativitu v útočné fázi, protože hráčům se nedařilo překonávat soupeřův obranný blok. "Štve mě to hrozně, protože jsme prohráli s takovým mužstvem, které se soustředí jen na defenzivu. Na tomhle musíme zapracovat. Bylo by to jednodušší, kdyby ofenzivní hráči hráli v dobrých evropských klubech a byli by tam oporami. Pak samozřejmě ta práce v nároďáku je jiná," podotkl Jarolím.

"Ani dnes jsme po vápno nekombinovali špatně, ale bohužel pak chyběl třeba rychlejší centr, více pohotovosti nebo zakončení zpoza vápna. Irové dostali jen dva góly od Německa, je to složité, když nemáte extra kreativní hráče, kteří si s tím vědí rady. Francie taky hrála s Lucemburskem 0:0 a to jsou proti nám jinde," upozornil Jarolím.

Věří, že hráče do říjnových posledních dvou zápasů kvalifikace, v nichž už nepůjde o postup, dostatečně namotivuje. "Jestli tam budu," pousmál se. "Jestliže se nastolila nějaká cesta, je třeba po ní jít. Furt je o co hrát. Každý dobrý výsledek pro sebevědomí je důležitý, stejně tak body do koeficientu. Pořád je to zápas národního týmu a ten by neměl být všední pro nikoho," řekl Jarolím.

"Jsme pořád ve fázi hledání něčeho. I když myslím, že se to trochu pohnulo k lepšímu. Je vidět, že zdravé hráče máme. A na nich je třeba stavět. Na silných charakterech. Krom fotbalových dovedností," dodal.

