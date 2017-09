Ostatní - Mourinho se Balea nevzdá. Zkusí to za rok

© thesun.co.uk - José Mourinho a Gareth Bale

1 Líbilo se

Dnes 08:54 - Manažer José Mourinho určitě není tím typem, který by se nechal jen tak otrávit a odradit. Letos mu totiž nevyšel pokus získat hráče, po němž vážně moc touží - Garetha Balea z Realu Madrid. Nešlo to. Nicméně Portugalec nehází flintu do žita a velšského rychlíka chce na Old Trafford přivést příští léto.

Gareth Bale v Manchesteru United? I tak to mohlo letos v létě dopadnout. Snaha byla ale bohužel jen z jedné strany. Manažer Rudých ďáblů José Mourinho o křídlo Realu Madrid vroucně stál a neváhal za jeho příchod utratit velkou sumu peněz. Hovořilo se až o 100 milionech eur.

Navíc Bale mohl mít důvodů k odchodu více než dost. Fanoušci ho moc nemusí, neváhají na něj dokonce pískat a brzy se může stát, že ho nekonečná zranění mohou definitivně odsunout na lavičku, protože vlčáci Isco s Asensiem se předváděnými výkony důrazně dožadují místa v jedenáctce trenéra Zidaneho.

Jenže podle španělských zdrojů ho Real Madrid prodat nechtěl. Podle některých kuloárních informací se o tom sice přemýšlelo, ale jen pro případ, že by přišel Mbappé z Monaka. Ten si ale vybral jiný směr kudy povede svoji kariéru a Blancos už Balea neměli důvod prodávat. Minimálně letos. Ani Gareth nad odchodem nepřemýšlel.

Nicméně za rok může být vše jinak. Mourinho totiž nepřestává na Balea myslet a doufá, že příští rok bude mnohem snadnější hráče, který měl být jednou z ústředních postav Realu Madrid, získat do svého projektu. A možná samotný fotbalista změní na případné stěhování názor.

Ostatně už v létě Mourinho vysílal do médií signály, jak moc Balea chce. Mluvili spolu i na americkém turné, kde mu manažer United naoko vyčítal, že je to těžké ho získat, když on pro to neudělá nic.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk