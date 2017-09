Ostatní - Češi si proti Severním Irům ani neškrtli, šance na světový šampionát definitivně padá

© zimbio.com - Jonny Evans překonává Vaclíka.

Včera 22:29 - Česká reprezentace si nezahraje světový šampionát v Rusku, definitivně o tom rozhodl dnešní duel na půdě Severního Irska. Domácí celek předvedl vynikající výkon a po výhře 2:0 si téměř zajistil baráž o MS 2018.

Severní Irsko 2:0 (2:0) Česko

Branky: 28. J. Evans (Norwood), 41. Brunt

Severní Irsko: McGovern - Brunt, Hughes, J. Evans, C. McLaughlin - Magennis (84. Ferguson), Dallas (74. K. Lafferty), C. Evans - S. Davis (C), Norwood - Washington (58. Hodson).

Česko: Vaclík - Suchý (C), Kalas, Novák (66. Dočkal) - Gebre Selassie, Darida, Souček, Bořil - Jankto (55. Hušbauer), Krmenčík, Krejčí (55. Kliment).

Už po pětačtyřiceti minutách bylo hotovo. Česká reprezentace nezvládla klíčový duel o baráž a po porážce v Severním Irsku je jasné, že se do Ruska na mistrovství světa 2018 nepodívá.

Do vedení se domácí celek dostal ve 28. minutě, kdy rohový kop Brunta doputoval k Norwoodovi, který míč poslal přesně k Evansovi a ten hlavičkou poprvé překonal Tomáše Vaclíka.

Ve 41. minutě poté přímý kop přesně k pravé tyči poslal Chris Brunt a definitivně rozhodl o tom, že Česko se do Ruska rozhodně nepodívá. Brzy po přestávce udělal Karel Jaromím dvě změny, na hřiště přišli Hušbauer a Kliment, výraznější změna ovšem nepřišla.

Severní Irové bránili velmi dobře a Česko k žádné větší šanci nepustili. Gólman McGovern žádnou vážnější situaci řešit nemusel a tak si Severní Irsko s největší pravděpodobností zahraje baráž.

Druhé místo ve své skupině už má jisté, je ale otázkou, zda nebude nejhorším celkem na druhých pozicích. V tom případě by si baráž nezahrálo. Momentálně má ale 19 bodů a zdá se, že do baráže nakonec dokráčí.

Tomáš Dvořák