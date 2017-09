Ostatní - Jarolím zatím váhá nad počtem obránců a nechce bezhlavou ofenzivu

© Vbet News - Karel Jarolím

Dnes 10:22 - Čeští fotbalisté potřebují v kvalifikaci mistrovství světa k udržení naděje na druhé místo ve skupině a baráž o šampionát v pondělí zvítězit v Severním Irsku, kouč Karel Jarolím ale nechce, aby jeho svěřenci podlehli panice a od začátku příliš otevřeli hru. Stále váhá nad tím, zda postaví pět obránců se třemi stopery jako v pátečním domácím duelu s Německem, nebo se vrátí ke hře se čtyřmi zadáky.

"Kouří se mi z hlavy, zatím jsem nevypnul a přemýšlím o všem tak, abychom zvolili co nejlepší způsob hry, co by na Iry mohlo platit. Definitivně ještě rozhodnutý nejsem, i když něco převažuje," řekl na tiskové konferenci v Belfastu Jarolím.

Rozestavení rozmýšlí i z toho důvodu, že také soupeř v nedávné době vyzkoušel hru se čtyřmi i pěti obránci. "Samozřejmě, že mohou nastoupit i s pěti obránci. Není to ale jen tento důvod. Neznamená to, že kdyby nastoupili na čtyři obránce, že bychom se s tím nedokázali vypořádat. Musíme být připraveni na oba dva způsoby hry," prohlásil Jarolím.

Nechce, aby jeho tým hrál od začátku na příliš velké riziko. "Nechceme si ten zápas rozehrát tak, abychom ještě něco museli dohánět. Víme, že pakliže si chceme udržet naději na druhé místo, musíme vyhrát. Ale nechci podléhat panice a od samého začátku hrát tak, že budeme vzadu hodně otevření," uvedl Jarolím.

"Nakonec to se nám stalo v prvním utkání s Irskem v domácím prostředí. Po našich ztrátách Irové chodili hlavně první půli do nebezpečných protiútoků. Musíme být bezpeční dozadu, ale i nebezpeční směrem dopředu," dodal český trenér při ohlédnutí za loňskou remízou 0:0 s Ostrovany.

Věří, že navzdory smolné porážce s Německem 1:2 gólem v 88. minutě bude výkon proti mistrům světa pro mužstvo povzbuzením. "Zklamaní jsme byli výsledkem, ale určitě ne hrou. Věřím, že to nebyl jen takový záblesk, musíme na ten výkon navázat. A snažit se, abychom to tentokrát zvládli i výsledkově," podotkl Jarolím.

"Musíme se vyvarovat toho, co se nám stalo s Německem, kdy jsme šli do zápasu s nějakým záměrem a hned ve čtvrté minutě inkasujeme branku. Irům se povedly vstupy do zápasů, proti Norsku se dostali do vedení hned ve druhé nebo třetí minutě. O to těžší by to pak bylo, když víte, že musíte vyhrát," podotkl Jarolím.

Jeho celek bude překonávat velmi kompaktní defenzivu, která v šesti ze sedmi kvalifikačních zápasů neinkasovala. "Měla by to být výzva, abychom irskou obranu překonali. V domácím utkání jsme paradoxně měli největší šanci po našem autovém vhazování. Byly tam i další situace z protiútoků, i to by mohla být cesta, jak se prosadit," řekl Jarolím.

V Belfastu byla před lety postavena loď Titanic, která ztroskotala, český kouč se ale nárazu do ledovce nebojí. "Doufám, že ne. Věřím, že budeme odhodlaní natolik, že vyhrajeme," řekl s úsměvem Jarolím a vyrazil na předzápasový trénink na trávník Windsor Parku pro více než 18 tisíc diváků.

Redakce / ČTK