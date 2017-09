Ostatní - Přestupové spekulace: Real Madrid mohl podepsat Alexise Sáncheze, Gareth Bale odmítl United, Chelsea bude žalovat Diega Costu

© express.co.uk - Gareth Bale a José Mourinho

Dnes 10:19 - Letní přestupové období v hlavních fotbalových soutěžích už je sice za námi, ale jeho dozvuky jsou slyšet ještě nyní. Kteří hráči chtěli a nemohli přestoupit? Kteří naopak mohli a přestoupit nechtěli? A které kluby momentálně zvažují na jiné žaloby?

Real Madrid zvažoval podpis Alexise Sáncheze



Real Madrid nevyužil šance podepsat Alexise Sáncheze z Arsenalu, vrátit by se ale mohl příští léto, kdy chilskému záložníkovi na Emirates Stadium vyprší smlouva. O návrat bývalé hvězdy Barcelony do La Ligy údajně usiloval hráčův agent, trenér Realu Madrid Zinedine Zidane jej ale informoval o tom, že Sáncheze momentálně nepotřebuje. (zdroj: Express)



Chelsea se bude soudit s Diegem Costou



Chelsea údajně zvažuje žalobu proti Diegu Costovi o 50 milionů liber, pokud brazilský útočník nepřestane trucovat a nevrátí se do klubu. Costa je se svým týdenním platem ve výši 185 tisíc liber druhým nejlépe placeným hráčem na Stamford Bridge a stále mu v klubu zbývá ještě dvouletý kontrakt, který ale nehodlá splnit. (zdroj: Express)

Jurgen Klopp chce uklidnit Philippeho Coutinha



Manažer Liverpoolu Jurgen Klopp je připraven promluvit si příští týden s playmakerem Philippem Coutinhem poté, co ztroskotal jeho přestup do Barcelony. Brazilský playmaker podal na Anfield Road žádost o přestup a momentálně odmítá za klub nastupovat. (zdroj: The Sun)



Barcelona potvrdila zájem o Marca Verrattiho



Sportovní ředitel Barcelony Robert Fernandez připustil, že se jeho klub pokoušel podepsat záložníka Paris Saint-Germain Marca Verrattiho a o jeho přestupu dokonce osobně jednal s trenérem francouzského klubu Unaiem Emerym. Barcelona měla zájem také o záložníka Nice Jeana Seriho a obránce Realu Sociedad Iniga Martineze. (zdroj: Daily Mail)

Příchod Ángela Di Maríi na Camp Nou padl v hodině desáté



Barcelona v poslední den letního přestupového období jednala o příchodu bývalé hvězdy Realu Madrid Ángela Di Maríi. Argentinský útočník ale nakonec zůstal v Paris Saint-Germain poté, co za něj Francouzi požadovali 64 milionů liber. (zdroj: Mirror)



Gareth Bale nechtěl do Manchesteru United



Gareth Bale byl během léta spojován s přestupem do Manchesteru United, který již byl s Realem Madrid domluvený na přestupové částce ve výši 90 milionů liber, přičemž jej měl v klubu nahradit Kylian Mbappé, sám Bale ale přestup na Old Trafford odmítl. (zdroj: Daily Star)

Liverpool nabízel za Lemara 82 milionů liber



Liverpool se ještě krátce před uzavřením letního přestupového okna pokoušel podepsat záložníka Monaka Thomase Lemara, jenž se měl na Anfield Road stát náhradou za Philippeho Coutinha, nabídku ve výši 82 milionů liber ale odmítl viceprezident Monaka Vadim Vasiljev. S další nabídkou za Lemara by se měl Liverpool vrátit během ledna. (zdroj: Express)



Manchester City podá kvůli Sánchezovi stížnost na Arsenal



Manchester City připravuje oficiální stížnost proti Arsenalu poté, co Kanonýři zablokovali dohodnutý přestup Alexise Sáncheze za 60 milionů liber na Etihad Stadium. Manchester City měl být s Arsenalem na přestupu oficiálně dohodnutý, jenže vše zhatilo odmítnutí Thomase Lemara zamířit do Londýna, načež Kanonýři dohodu stornovali. (zdroj: The Sun)





