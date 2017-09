Ostatní - Jsme šťastnější tým, párkrát jsme se modlili, uznal po utkání Löw

© e-spaces.eu - Joachim Löw

Dnes 09:40 - Jeho tým se brzy dostal do vedení, poté se ale do větších šancí dostávali čeští reprezentanti. A když Vladimír Darida parádní ranou vyrovnal, strachoval se Joachim Löw i bod. Po dobré standardní situaci ale nakonec může slavit šťastné vítězství.

Joachim Löw byl s výsledkem spokojený, ne už tak s herním projevem svého mužstva. Německo se brzy dostalo do vedení a častěji drželo míč, do větších šancí se ale dostávali čeští reprezentanti.

To uznal i trenér německého výběru Joachim Löw, který se chvílemi modlil, aby česká reprezentace neskórovala. "Přijeli jsme pro tři body a toho jsme dosáhli. Čestně ale musím prohlásit, že toto vítězství je šťastné. Češi ukázali svou kvalitu a především ve druhé půli jsme se modlili, abychom nedostali gól," přiznal Löw.

"Češi dobře bránili, my jsme hlavně v prvním poločase častěji drželi míč, ale žádnou větší šanci jsme si vypracovat nedokázali," pokračoval zkušený kouč.

Trenér obhájců světového zlata poté musel odpovídat i na dotaz, proč němečtí hráči po utkání nepoděkovali svým fandům, kterých do Edenu dorazilo skutečně mnoho. "Nevím, co se dělo, situaci jsem neviděl a ještě jsem ani nebyl v kabině, takže v tuto chvíli k tomu nemohu nic říct," zmínil Löw.

Sedmapadesátiletý trenér v dalším průběhu tiskové konference zdůraznil, že jeho tým to neměl po Konfederačním poháru jednoduché, několik hráčů se do svých týmů dostalo později a na včerejším utkání to bylo znát.

Jedním dechem poté vyzdvihl výkon Matse Hummelse, který svou hlavičkou zajistil favoritovi všechny body. "Nakonec útočníky musel zastoupit Mats. Sehrál opět dobrý zápas, neprohrál snad jediný souboj. Je pro všechny ostatní hráče vzorem," doplnil Löw.

